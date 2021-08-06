Саме цьому прототипу належить здійснити орбітальний політ.

Компанія SpaceX завершила тестову збірку 120-метрової ракети-носія Starship, якій належить відправитися в перший орбітальний політ.

Це найбільша ракета, коли-небудь побудована для космічних польотів, пише N+1. Збірка на космодромі в Бока-Чіка, штат Техас, транслювалася наживо на Youtube.

Як зазначає видання, SpaceX розробляє Starship уже кілька років і за цей час випробувала не один прототип. Чимало з них вибухали, проте деяким вдалося злетіти та приземлитися.

Створенням прототипу SN20 компанія зайнялася навесні 2021 року. На початку серпня SpaceX оголосила про завершення роботи над 70-метровим прискорювачем з 29 киснево-метановими двигунами Raptor. Його привезли та встановили на пусковий майданчик.

Потім на майданчику встановили шість двигунів верхнього ступеня ракети та ще деякі деталі. У п'ятницю, 6 серпня, на прискорювач встановили верхній ступінь.

Starship Fully Stacked pic.twitter.com/Fs88RNsmfH — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021

Після повної збірки ракету повинні були знову розібрати, випробувати обидва ступені окремо, зібрати та підготувати до пуску.

Дата початку орбітального польоту поки невідома. У майбутньому SpaceX планує використовувати систему Starship, зокрема, для польотів до Місяця і Марса.

Що таке Starship

Система Starship - це багаторазова двоступенева надважка ракета-носій, потенційно здатна виводити апарати на орбіту Землі, а також перевозити пасажирів між віддаленими містами за кілька десятків хвилин.

SpaceX розробляє її на заміну сімейству ракет Falcon. Система складається зі ступеня прискорювача Super Heavy і другого ступеня, який також називається Starship. Обидва ступені ракети повністю багаторазові та після зльоту зможуть повертатися на космодром або морську платформу.

У вересні 2020 року інженери компанії почали збирати перший прототип першого ступеня - Super Heavy, а в березні 2021 року почалося створення першого прототипу для орбітального польоту.

Автор: Катерина Комолова