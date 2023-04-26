Спалах в небі над Києвом, викликаний падінням метеора, стався 19 квітня.

Видиме падіння метеора над Києвом тривало 5 секунд, а саме космічне тіло було діаметром близько півметра. Про це повідомляє Міжнародна метеорна організація.

Використовуючи відеозаписи вчені визначили, що вперше болід спостерігався на висоті 98 км над Великою Димеркою. Потім він пройшов прямо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с.

Великий спалах стався на висоті 38 км. Метеороїд з розрахунковою початковою масою 200-300 кг і діаметром близько півметра розірвався на висоті на безліч уламків та пил. Гальмування боліда після спалаху свідчить про те, що найбільші осколки мали масу менше кілограма. Тим не менш, ще один такий же яскравий спалах стався на висоті 32,5 км, а потім пішли більш дрібні спалахи на висотах 31, 30 і 29,5 км.

Відео дня

Востаннє болід було видно на відео на висоті 28 км, коли його швидкість становила близько 10 км/с.

Як повідомляється, велика початкова швидкість не сприяла збереженню метеора. Однак профілі спалахів говорять про те, що невеликі уламки могли досягти землі. Залежно від їх розмірів і фактичного висотного вітру вони можуть розташовуватися десь між містами Попільня, Романівка, Строків та Паволоч.

Спалах у небі над Києвом - що відомо

19 квітня під час повітряної тривоги в небі над Києвом і Київською областю стався яскравий спалах. Спочатку в КМВА припустили, що світіння могло бути результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Однак пізніше цю інформацію спростували.

Пізніше головний центр спеціального контролю при космічному агентстві України заявив, що о 21:57 відбулася "високоенергетична акустична подія". Вона, ймовірно, пов'язана з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

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