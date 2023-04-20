Повітряні сили, своєю чергою, однозначно спростовують роботу протиповітряної оборони.

Українські науковці пояснюють загадкові спалахи над Києвом та областю вночі 19 квітня входом космічного тіла у щільні шари атмосфери. Проте, як зауважив заступник начальника Головного центру спеціального контролю Ігор Корнієнко в коментарі ТСН.ua, це тільки припущення.

Корнієнко зауважив, що цим космічним тілом міг бути метеорит, який залетів, нагрівся і на певній відстані вибухнув.

"Але додам, що версія про метеорит - це припущення. Ми не можемо відповісти на питання про його розмір та про те, на якій висоті це сталось, але можемо сказати про факт вибуху", - зауважив Корнієнко.

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При цьому унаслідок падіння таких тіл можливе утворення воронок, але йдеться про великі за розміром тіла, які не встигають згоріти в атмосфері.

"Станом на зараз немає інформації, що хтось постраджав. Можу додати, що якщо люди чули вибух, то це могла бути умовна невелика висота", - зазначив Корнієнко.

На питання про те, чи можливі ще падіння метеоритів, фахівець відповів ствердно: "Звичайно, можливі. Космічні тіла рухаються. На навколоземній орбіті обертається понад 20 тисяч об’єктів, які віднесені до космічного сміття та періодично потрапляють у атмосферу".

Спалахи і вибухи в Києві 19 квітня - що відомо

Ввечері 19 квітня мешканці Києва та області стали очевидцями загадкових спалахів, а потому - глухих вибухів у столиці, після чого була оголошена повітряна тривога.

Глава ОП Андрій Єрмак спершу заявив про спрацювання ППО, однак невдовзі видалив пост. А КМДА поширила чутки про нібито падіння супутника NASA, про що напередодні попереджало американське космічне агентство. Повітряні сили, своєю чергою, однозначно спростовують роботу протиповітряної оборони.

Разом з тим у NASA спростували падіння свого супутника по вказаній траєкторії. Українські ж науковці зареєстрували "високоенергетичну акустичну подію", пов'язану з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

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