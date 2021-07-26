Організував ботоферму місцевий житель, він використав для реєстрації фейкових акаунтів майже 12 тисяч SIM-карток

В Івано-Франківській області Служба безпеки України ліквідувала потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників з РФ.

Як повідомляє прес-центр СБУ, організував її місцевий житель – спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій.

"Тільки від початку року він використав для реєстрації фейкових акаунтів майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів. Ботоферма працювала, здебільшого, у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ. Вони використовували її "потужності", коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей.

"У основному, це "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. "Розрахунки" велися в рублях", - додали в СБУ.

У ході проведених обшуків за місцем мешкання організатора ботоферми, виявлено та вилучено SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

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За інформацією спецслужби, після завершення експертиз планується оголосити організатору ботоферми про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що передбачено ст. 361 Кримінального Кодексу України.

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Автор: Світлана Макринська