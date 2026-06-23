На орбіті помітили загадковий об'єкт, який міг відокремитися від китайського космоплану

Після додаткових спостережень фахівці дійшли до висновку, що цей об’єкт був відокремлений саме від китайського космоплана.

За інформацією компанії LeoLabs, що спеціалізується на спостереженні за космічним простором, китайський багаторазовий космоплан Shenlong у межах своєї четвертої місії вивів на орбіт об’єкт невідомого призначення. Про це LeoLabs написала на своїй сторінці у мережі X.

"22 червня 2026 року компанія LeoLabs зафіксувала невідомий об’єкт поблизу китайського багаторазового космоплана Shenlong", - йдеться у повідомленні.

Виявлений об’єкт не вдалося ідентифікувати, адже він не відповідав жодному з відомих космічних апаратів або фрагментів, внесених до каталогу LeoLabs.

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Після додаткових спостережень за допомогою глобальної мережі радарів і аналізу даних у системі LeoLabs Delta фахівці компанії дійшли до висновку, що цей об’єкт був відокремлений саме від китайського космоплана.

Космоплан Shenlong - що відомо

Космоплан Shenlong був виведений на низьку навколоземну орбіту 7 лютого за допомогою ракети-носія Long March 2F, яка стартувала з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі.

Китай зберігає сувору секретність навколо проєкту космоплана.

"Експериментальний космічний апарат проведе технологічну перевірку багаторазових космічних апаратів, надаючи підтримку для мирного використання космосу", - повідомило агентство "Сіньхуа" після запуску Shenlong.

На Заході вважають, що космоплан може стати однією з двох частин повністю багаторазової двоступеневої системи для виходу на орбіту.

Раніше корпорація CASC, яка розробила космоплан, окреслила плани щодо поєднання його з багаторазовим суборбітальним першим ступенем, що використовує вертикальний зліт і горизонтальну посадку.

Космічна програма Китаю - інші новини

Нагадаємо, 31 травня Китай успішно вивів на задану орбіту новий експериментальний супутник, який використовуватимуть для тестування технологій прямого широкосмугового зв'язку мобільних телефонів з космосом. На орбіту космічний апарат доставила ракета-носій Long March 2D.

А ще раніше Китай відправив трьох космонавтів на свою космічну станцію, один із яких залишиться там на рік. Така місія відбувається на тлі планів Пекіна здійснити висадку екіпажу на Місяць до 2030 року.

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