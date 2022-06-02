Вони зазначили, що навіть попри старіння організму людини в цілому, це орган завжди залишається молодим.

Вік людської печінки не залежить від віку самої людини і в середньому цьому органу завжди менше ніж три роки.

Такого висновку дійшли німецькі вчені, повідомляє ScienceAlert. Вони визначили, що відновлення клітин печінки не залежить від процесу старіння людини.

Відновлення клітин печінки — це важливий процес для правильного функціонування органу, який займається видаленням шкідливих речовин з організму людини. Коли печінка переробляє та виводить токсичні речовини з тіла, її клітини пошкоджуються, але завдяки процесу відновлення клітин печінка приходить у норму.

"Не має значення, скільки вам років - 20 або 84. Ваша печінка завжди залишається молодою. Їй завжди в середньому трохи менше ніж 3 роки", - повідомив Олаф Бергманн з Дрезденського технологічного університету.

У результаті дослідження зразків тканин печінки, вчені з'ясували, що такий середній вік печінки вдається підтримувати через постійну заміну та оновлення клітин.

Команда науковців проаналізувала посмертні та біопсійні зразки тканин печінки у понад 50 осіб у віці від 20 до 84 років. Вони виявили, що людська біологія підтримує жорсткий контроль над масою печінки протягом усього життя людини через постійну заміну клітин цього органу.

Бергманн зазначив, що дослідження показує, що вивчення оновлення клітин безпосередньо у людей технічно дуже складне, але воно може дати точне уявлення про основні клітинні та молекулярні механізми регенерації людських органів.

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