Посмертним донором для дитини у Львові став 44-річний чоловік із Вінниці.

Львівські лікарі провели пересадку печінки однорічній дитині. Хлопчик Артем отримав орган від посмертного донора.

"Вперше у Львові та Україні пересадили печінку однорічному немовляті від посмертного донора. Трансплантацію провели в дитячій лікарні Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова", - повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

Він зазначив, що "це одна із найскладніших операцій, яку коли-небудь проводили в Україні".

Коли Артему було три місяці, батьки дізнались, що в нього виражена печінкова недостатність.

"На трансплантацію чекали 9 місяців. Посмертним донором став 44-річний чоловік із Вінниці", - написав мер Львова.

У лікарні, де проводили трансплантацію, розповіли, що печінка приживається.

"На сьому добу після операції можемо нарешті сказати: печінка працює, стан дитини стабільний. Пацієнт - хлопчик Артемчик із маленького села на Прикарпатті вагою всього 9,5 кг. Він народився із непрохідними жовчовивідними шляхами. Діагноз - атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність. Його дитині поставили на третьому місяці життя. Хворобу в малюка видавали жовта шкіра та склери очей, а ще великий животик. Печінка поступово відмовляла. У серпні 22-річній мамі Христині сказали: єдиний вихід врятувати сина - трансплантація печінки", - повідомили медики.

Однак з родини ніхто не підходив як донор, а від посмертного донора таким маленьким діткам в Україні ще не робили пересадки.

У лікарні також розповіли, що донорську печінку вертольотом привезли з Вінниці, де помер 44-річний чоловік, у мозку якого розірвалася аневризма. Родина чоловіка підписала згоду на вилучення органів.

"Хірургічне втручання було надскладним. Спершу лікарям треба було розділити донорську печінку, аби взяти для маленького Артемчика її частину. Потім розпочалася сама трансплантація, яка тривала до ранку - це близько 12 годин", - розповідають в лікарні.

Читайте такожПоліцейські на гелікоптері привезли маленькій пацієнтці зі Львова нову печінкуПри цьому зазначають, що успішна операція - лише половина шляху, попереду не менш складна його частина. Виснажений хворобою організм дитини має адаптуватися до життя з новим органом.

Як повідомляв УНІАН, раніше львівські хірурги вилікували чоловіка, в якого роками не розгиналися ноги. Він кілька років жив на горищі батьківської хати, і його ноги зігнулися під кутом 90 градусів.

Крім того, львівські хірурги врятували дівчинку, в якої 7 років не відкривався рот.

Вас також можуть зацікавити новини: