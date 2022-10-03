Біолог досліджував "геном вимерлих гомінінів і дослідження еволюції людини".

У понеділок, 3 жовтня, оголосили Нобелівської премії 2022 в галузі фізіології та медицини. Ним став шведський біолог, фахівець з еволюційної генетики Сванте Паабо.

Як повідомляється, премію йому присудили за дослідження "геному вимерлих гомінінів і дослідження еволюції людини".

Сванте Паабо – лауреат Нобелівської премії 2022: що відомо

Роботи Паабо дали основу для нового напрямку в науці, палеогеноміки.

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Ккомітет премії повідомив, що шшведський вчений Сванте Паабо першим секвенував (частково розшифрував) геном неандертальця і став першовідкривачем одного з предків сучасних людей – Денисівської людини.

Також він розвинув методи виділення, очищення та аналізу древніх ДНК.

Нагадаємо, в 2021 році нобелівськими лауреатами в галузі медицини і фізіології стали вчені Девід Джуліус та Ардем Патапутян, які провели дослідження рецепторів температури і дотику.

До робіт цих вчених в нейробіології не було розуміння того, як тепло, холод і дотики викликають сигнали в нашій нервовій системі. Дослідження, в основу яких лягли відкриття цих вчених, покликані розробити методи лікування ряду хворобливих станів, включаючи хронічний біль.