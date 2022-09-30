Також у фаворитах - Нельсон Мандела, Джиммі Картер, Андрій Сахаров і Михайло Горбачов.

Президент Володимир Зеленський потрапив у перелік фаворитів на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані букмекерів.

Високий шанс, як вважають букмекери, також мають Нельсон Мандела, Джиммі Картер, Андрій Сахаров і Михайло Горбачов.

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Цьогорічна заява Нобелівського комітету, пише агентство, може, зокрема, містити засудження російської агресії.

Лауреата премії миру оголосять 7 жовтня в Осло.

Раніше стало відомо про внесення до списків номінованих Світлани Тихановської, яку визначають як "лідерку білоруської опозиції", та ув'язненого кремлівського критика Олексія Навального. У лютому Польща висунула на премію миру лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

Пропонувати кандидатури можуть тисячі людей, зокрема й колишні лауреати, члени парламенту та університетські професори історії й права.

Торік Нобелівську премію миру отримали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та головний редактор "Новой газеты" Дмитро Муратов - на підтримку свободи слова.

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів журналу "Time". Він обігнав Ілона Маска та Бориса Джонсона.

У статті зауважується, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир Зеленський, який не мав політичного досвіду за плечами до свого ключового обрання, "вийшов на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України".

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