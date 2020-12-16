Пристрій є першим ноутбуком компанії з 2009 року, коли під брендом Nokia вийшов портативний комп'ютер Booklet 3G.

Ноутбук Nokia вийшов із процесором Intel i5 і отримав легкий корпус зі сплаву магнію і алюмінію.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

Індійський маркетплейс Flipcart випустив ноутбук PureBook X14 під брендом Nokia – в останній раз лептоп Nokia виходив в 2009 р.

Nokia PureBook X146: параметри і характеристики

Девайс отримав назву Nokia PureBook X14. Портативний комп'ютер вийшов з 14-дюймовим IPS-екраном роздільною здатністю Full HD з тонкими рамками розміром 4,8 міліметра. Апарат з'явився в чорному матовому кольорі, його корпус виготовлений зі сплаву магнію і алюмінію. Вага пристрою склала близько 1,1 кілограма.

Модель базується на чотирьохядерному процесорі Intel i5 10-го покоління з максимальною частотою роботи до 4200 мегагерц, має графічний прискорювач Intel UHD 620. Апарат отримав вісім гігабайт оперативної пам'яті DDR4 і накопичувач ємністю 512 Гігабайт формату NVMe SSD. Комп'ютер вийшов з декількома USB-портами, роз'ємом HDMI, підтримкою Bluetooth 5.1, Dolby Vision і Dolby Atmos. Nokia PureBook X14 має вбудований акумулятор, який забезпечує максимальну автономність до восьми годин.

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Перший ноутбук Nokia

Пробувати себе в ролі виробника мобільних ПК Nokia почала ще майже 12 років тому. Booklet 3G був власною розробкою Nokia, створеної без залучення сторонніх компаній. Він оснащувався 10-дюймовим HD-дисплеєм і працював на базі повноцінної ОС Windows 7 (Microsoft почала поставляти її виробникам ПК в липні 2009 р.). У цьому йому допомагала апаратна платформа Intel, в центрі якої був процесор лінійки Atom.

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Автор: Олег Давигора