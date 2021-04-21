Загроза дозволяє відправляти автоматичні відповіді не тільки в WhatsApp, але й в інших додатках для обміну повідомленнями.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту - компанії ESET попереджають користувачів операційної системи Android про поширення нової загрози через повідомлення про кольорову тему для месенджера WhatsApp.

Як повідомляють в компанії, тема "WhatsApp Pink", замаскована під офіційне оновлення платформи, насправді є видом відомого шкідливого програмного забезпечення.

"WhatsApp Pink - це оновлена версія хробака для Android, який був виявлений в січні цього року. Загроза дозволяє відправляти автоматичні відповіді не тільки в WhatsApp, але й в інших додатках для обміну повідомленнями. Це може бути причиною зростання поширення шкідливої програми. Троян відправляє посилання на веб-сайт, з якого він може бути автоматично завантажений, у відповідь на повідомлення, отримані в таких додатках, як WhatsApp, WhatsApp Business, Signal, Skype, Viber, Telegram і різних неофіційних версіях WhatsApp", - наводяться в повідомленні слова дослідника ESET Лукаша Стефанко.

За даними ESET, у новій версії шкідливої програми відсутні інші можливості. Тому не виключено, що цей зразок загрози є тестовим, а потім, імовірно, з'явиться її вдосконалений варіант.

Після завершення процесу установки й натискання на "WhatsApp Pink" додаток приховує свою присутність на пристрої. Потім жертва отримує повідомлення, на яке вона повинна відповісти, щоб дозволити загрозі поширюватися далі.

Як пояснюють фахівці з кібербезпеки, для видалення "WhatsApp Pink" потрібно перейти в "Налаштування" або в підменю "Диспетчер додатків". Крім цього, можна встановити рішення для захисту Android, яке просканує пристрій і автоматично видалить шкідливу програму.

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Щоб знизити ризики стати жертвою подібних схем у майбутньому, фахівці ESET рекомендують ніколи не натискати на посилання або вкладення в підозрілих повідомленнях від невідомих відправників, завантажувати програми тільки з офіційних магазинів додатків, завжди використовувати надійне рішення для захисту мобільних пристроїв, а також контролювати надання дозволів додаткам.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування.

Компанія ESET - провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена більш ніж у 180 країнах світу.

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Автор: Григорій Бондар