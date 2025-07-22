Озоновий шар захищає життя на Землі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Зростання кількості запусків ракет у космос може призвести до уповільнення відновлення озонового шару Землі. Про це повідомив фізик із Федерального інституту технології в Цюріху Сандро Ваттіоні, пише Phys.org.

Він вважає, що ця проблема недооцінюється. Проте фізик запевнив, що її можна пом'якшити за допомогою далекоглядних і скоординованих дій.

Ваттіоні розповів, що запуски ракет і космічне сміття викидають забруднювальні речовини в середні шари атмосфери, де вони можуть пошкодити озоновий шар. Він нагадав, що саме цей шар захищає життя на Землі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

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Науковець зазначив, що дослідження впливу запуску ракет на озоновий шар почалися понад 30 років тому. Проте протягом довгого часу цей вплив вважався незначним.

Фізик поділився, що 2019 року було здійснено 97 запусків орбітальних космічних ракет. До 2024 року кількість запусків збільшилася до 258.

У дослідженні, яке було проведене з міжнародною дослідницькою групою під керівництвом Лаури Ревелл з Університету Кентербері, йдеться про те, що до 2030 року середня товщина озонового шару у світі скоротиться майже на 0,3%, а сезонне скорочення становитиме до 4% над Антарктидою, якщо до цього часу кількість щорічних запусків ракет збільшиться до 2040.

Вчений нагадав, що озоновий шар все ще відновлюється після шкоди, завданої в минулому хлорфторвуглецями, які були заборонені Монреальським протоколом у 1989 році. У наш час товщина глобального озонового шару все ще приблизно на 2% нижча за доіндустріальний рівень, і його повне відновлення очікується не раніше 2066 року.

Фізик запевнив, що найбільше на витончення озонового шару впливає вибір палива, яким заправляють ракети. За його словами, найбільше шкодять викиди ракет у вигляді газоподібного хлору і частинок сажі.

Вчений зазначив, що наразі єдиними ракетами, які чинять незначний вплив на озоновий шар, є системи, що використовують кріогенне паливо, таке як рідкий кисень і водень. Однак через технологічну складність поводження з кріогенними паливними речовинами наразі тільки близько 6% ракетних запусків використовують цю технологію.

Супутники Starlink можуть зруйнувати озоновий шар Землі

Нагадаємо, що вчені говорили про те, що мегасупутники, такі як Starlink, згорають в атмосфері після закінчення терміну служби. Це призводить до того, що вони викидають в атмосферу величезну кількість газу оксиду алюмінію, який може зруйнувати озоновий шар Землі.

Вчені стурбовані тим, що попит на глобальне інтернет-покриття змушує збільшувати кількість запусків супутників зв'язку. Компанія SpaceX вже запустила понад 6 000 супутників для передачі інтернету, і має дозвіл на запуск ще 12 000 супутників.

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