У програмі Rocket Cargo описано, що ракети Starship від SpaceX потенційно зможуть доправляти від 30 до 100 тонн вантажів.

Пентагон розширює програму із залучення ракет повторного використання, як-то Starship від компанії Ілона Маска SpaceX, щоб швидко перевозити вантажі по світу.

Експериментальна військова програма Rocket Cargo вивчатиме й розвиватиме можливості з посадки ракет на різноманітні нетрадиційні поверхні, логістику швидкого завантажування й розвантажування таких кораблів, а також скидання вантажів із повітря у місцях, де не можна здійснити посадку. ​

На це повітряні сили просять виділити $50 млн з державного бюджету. Гроші підуть на співпрацю із SpaceX та корпорацією Exploration Architecture (XArc).

У програмі Rocket Cargo описано, що ракети Starship від SpaceX потенційно зможуть доправляти від 30 до 100 тонн вантажів. Зараз Starship перебуває на стадії розробок і випробувань.

Читайте такожКорабель Cargo Dragon компанії SpaceX зістикувався з МКСІдея використання кораблів для перевезень вигідна тим, що вони можуть стартувати у космос й сісти в іншому місці, й зможуть перевезти вантаж і навіть потенційно людей в будь-яку точку планети за менш ніж годину, повідомляє Голос Америки з посиланням на USA Today.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла