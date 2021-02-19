Загалом із моменту посадки марсохід Perseverance надіслав вже 5 фото.

Американський марсохід NASA з назвою Perseverance ("Наполегливість"), який добу тому сів на поверхню Марса, надіслав на Землю нові фото поверхні Червоної планети.

Вони оприлюднені в Twitter-аккаунті марсохода.

Загалом із моменту посадки марсохід Perseverance надіслав вже 5 фото.

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Марсохід NASA Perseverance: що відомо

Після успішного приземлення марсохід приступить до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча вчені сподіваються продовжити її термін.

Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономною навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості.

У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.

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Автор: Олег Давигора