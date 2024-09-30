Марсіанське каміння пошкодило колеса марсохода NASA Curiosity, але робот продовжує рух.

Марсохід Curiosity досліджує кратер Гейла з 2012 року. Цього часу достатньо, щоб витримати пилові бурі, проїхати вздовж підніжжя гори та проповзти нескінченним гострим камінням.

Алюмінієві колеса марсохода Curiosity зазнали пошкоджень, і на нових знімках видно деякі зіяючі дірки. У NASA запевняють, що все під контролем, пише видання CNET.

У Curiosity шість колес, і деякі з них у гіршому стані, ніж інші. Праве середнє колесо виглядає грубим, але "все ще добре тримається, незважаючи на те, що отримало деякі з найсильніших ударів Марса", - написав інженер марсохода Ешлі Строуп в оновленні місії. У колесі видно діру, через яку можна зазирнути в механізми всередині.

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Шкода накопичувалася роками, тому команда марсохода придумала кілька хитрих рішень, щоб продовжити термін служби коліс. Команда ретельно вивчає шлях марсохода і намагається уникати особливо складних ділянок. Curiosity також може рухатися задом наперед по нерівностях, щоб знизити навантаження на певні колеса.

Curiosity регулярно перевіряє свої колеса. Він робить кілька наборів зображень і проїжджає кілька разів, щоб "оголити" різні частини коліс.

"Це заняття ми робимо періодично, щоб оцінити стан і справність коліс", - написав член команди Curiosity Ремінгтон Фрі в оновленні місії. "Для повного документування стану наших коліс ми проїдемо сім метрів протягом приблизно трьох годин".

Марсохід оснащений кількома камерами, але використовує Mars Hand Lens Imager, встановлений на його роботизованій руці, для огляду коліс.

Curiosity подолав понад 30 кілометрів Марсом, і за цей час NASA багато чому навчилося. У нового марсохода Perseverance, який приземлився в іншому кратері Марса 2021 року, змінена конструкція коліс. Колеса Percy більші в діаметрі, вужчі та мають вигнуті протектори на відміну від шевронного малюнка, що використовується для Curiosity. Модифікації покликані запобігти проблемам, з якими зіткнувся Curiosity. Поки що колеса Perseverance працюють добре.

"Curiosity впорався напрочуд добре, з огляду на те, що він постійно котиться по марсіанському еквіваленту деталей Lego, розкиданих по всій підлозі. Діри і поломки коліс не уповільнюють наукову роботу старого марсохода. Він все ще зайнятий аналізом гірських порід, вивченням історії води на Марсі і спробами зрозуміти, чи була Червона планета колись придатною для життя мікроорганізмів. Щоб обмежити його стиль, знадобиться щось більше, ніж кілька отворів у колесах", - наголошується в статті.

Вивчення Марса - останні новини

Марсохід NASA Perseverance виявив незвичайний "камінь-зебру" в кратері Джезеро на Марсі, який не схожий на жоден камінь, який бачили на Червоній планеті раніше.

Раніше цього місяця марсохід зробив знімки чорно-білого смугастого каменю за допомогою камери, встановленої високо на його щоглі. Вчені NASA отримали знімки 13 вересня, після того, як Perseverance вже покинув цей район.

Камінь, який вчені охрестили Freya Castle, має небачену раніше текстуру.

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