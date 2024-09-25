Камінь, який вчені охрестили Freya Castle, має небачену раніше текстуру.

Марсохід NASA Perseverance виявив незвичайний "камінь-зебру" в кратері Джезеро на Марсі, який не схожий на жоден камінь, який бачили на Червоній планеті раніше.

Раніше цього місяця марсохід зробив знімки чорно-білого смугастого каменю за допомогою камери, встановленої високо на його щоглі. Вчені NASA отримали знімки 13 вересня, після того як Perseverance вже покинув цей район, згідно із заявою агентства.

Камінь, який вчені охрестили Freya Castle, має небачену раніше текстуру.

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"Наші знання про його хімічний склад обмежені, але попередні інтерпретації показують, що його смуги могли бути спричинені магматичними та/або метаморфічними процесами", - написали представники NASA в заяві.

Магматичні процеси пов'язані з кристалізацією магми, в той час як метаморфічні процеси - це зміни в складі гірських порід через високу температуру і тиск.

Freya Castle має розміри близько 20 сантиметрів у поперечнику. Скеля-зебра пухка і відрізняється від підстилаючої корінної породи, що дає змогу припустити, що вона виникла десь в іншому місці, згідно із заявою.

Одна з можливостей полягає в тому, що скеля могла скотитися з більш високої частини кратера.

"Ця можливість нас надихає", - заявили представники NASA. "Ми сподіваємося, що в міру того, як ми продовжимо рух у гору, Perseverance зіткнеться з виходом цього нового типу гірської породи, щоб можна було отримати більш детальні вимірювання".

Freya Castle - один із кількох інтригуючих каменів, виявлених Perseverance у кратері Джезеро. У червні NASA отримало зображення, що показують незвично світлий валун біля гори Вошберн кратера, а в липні агентство отримало фотографії каменю з плямами леопарда, який містить дражливі підказки про давнє життя на Марсі.

Вчені сподіваються, що камінь-зебра стане одним із багатьох відкриттів під час п'ятої місії марсохода.

"На момент початку кампанії Crater Rim наш марсохід перебуває у відмінному стані, і команда з нетерпінням чекає на можливість побачити, що розташоване на даху цього місця", - сказав Арт Томпсон, керівник проєкту Perseverance в Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії.

Вивчення Марса - подробиці

Наразі Perseverance піднімається крутими схилами кратера Джезеро, де він уперше приземлився в лютому 2021 року. Минув майже місяць відтоді, як марсохід почав підйом. Спочатку прогрес був повільним, але останніми днями марсохід курсував більш рівними ділянками місцевості, згідно із заявою.

Perseverance завершив чотири наукові кампанії на Марсі, і сходження на кратер є початком п'ятої, званої Crater Rim Campaign. Марсохід перебуває на полюванні за ознаками стародавнього життя і підказками про ранню історію Червоної планети. Він уже зробив потенційно новаторські відкриття, включно з давніми озерними відкладеннями, які можуть містити мікробні скам'янілості.

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