У 1971 році астронавт взяв на Місяць жменю насіння, і ці дерева досі ростуть

Про цей простий експеримент мало хто знав протягом багатьох років.

У 1971 році астронавт місії "Аполлон-14" Стюарт Руса провів незвичайний експеримент, про який багато років не розголошувалося. Під час польоту на Місяць він взяв із собою насіння, яке після повернення на Землю перетворилося на так звані "місячні дерева".

Як пише Space Daily, насіння перебувало в командному модулі, поки астронавти працювали на поверхні Місяця. Хоча саме насіння не торкалося місячного ґрунту, воно облетіло супутник Землі і повернулося додому після подорожі в глибокий космос.

Пізніше з них виросли сосни, секвої, платани, ліквідамбари та ялиці Дугласа, які висадили біля шкіл, суден, університетів, центрів NASA та парків по всій території США. Деякі дерева відправили навіть за кордон – до Бразилії, Швейцарії та Японії.

Відео дня

Експеримент з'явився завдяки незвичайній ідеї самого Руси. До того як стати астронавтом NASA, він працював пожежником-парашутистом у Лісовій службі США. Керівництво відомства запропонувало йому взяти насіння в космос у рамках спільного проєкту з NASA.

Після повернення Apollo-14 виникла несподівана проблема – контейнери з насінням лопнули під час дезактивації капсули, і експеримент ледь не визнали проваленим. Однак вченим вдалося врятувати більшу частину матеріалу і виростити саджанці.

Дивно, але космічна подорож майже не вплинула на рослини. Вчені не знайшли серйозних відмінностей між "місячними" та звичайними деревами. Проте саме цей факт зробив експеримент особливим: космос не змінив природу рослин, але перетворив їх на частину історії освоєння Місяця людиною.

Що відомо про "місячні дерева"

Багато "місячних дерев" було висаджено в 1975–1976 роках під час святкування 200-річчя США. Згодом частина табличок зникла, а історія деяких дерев виявилася забутою. NASA пізніше почало збирати дані про збережені екземпляри після того, як шкільний вчитель випадково зацікавився незвичайним деревом з написом: Moon Tree.

Сьогодні деякі з цих дерев продовжують рости, залишаючись майже непомітними для оточуючих. Вони не виглядають незвично, не зберігаються в музеях і не заховані за склом. Це живі пам'ятники епохи "Аполло", які переживають зміну пір року, шторми та десятиліття людської історії.

Ідея отримала продовження

Ідея отримала продовження вже в програмі Artemis. NASA та Лісова служба США знову відправили насіння дерев у космос на борту місії Artemis I, а потім почали висаджувати нові "місячні дерева" біля шкіл та громадських установ.

Таким чином, експеримент Стюарта Руси перетворився не просто на курйоз часів "Аполло", а на символ зв’язку Землі та Місяця.

Інші новини про космос

Історична місячна місія " " Artemis II від NASA успішно завершилася у квітні цього року. Вона стала першим пілотованим польотом до Місяця за останні 54 роки. Корабель Orion з чотирма астронавтами здійснив 10-денний обліт супутника, включаючи обліт зворотного боку Місяця, після чого повернувся на Землю.

Вас також можуть зацікавити новини: