Частина артефактів була виявлена один-два тижні тому, зокрема - бронзовий кинджал 2 тисячоліття до нашої ери.

Працівники Національного заповідника "Хортиця" виявили понад 2 тисячі археологічних артефактів. Цьому сприяло зниження рівня води, спричинене руйнуванням росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомили працівники заповідника на відкритті виставки, де представлені артефакти, знайдені ними біля острова Хортиця, пише Радіо свобода.

"Наразі до фондозбірки національного заповідника "Хортиця" після падіння рівня Каховського водосховища передано вже більше ніж 2 тисячі предметів. Частина предметів є в опрацюванні нашими співробітниками - до фондозбірки не передані, а саме опрацьовуються. В основному це фрагменти кераміки, предмети з кременю, предмети з металу. Робота продовжується і триватиме постійно, оскільки територія достатньо велика. По-друге, однозначно змінюється рельєф після дощів, після розмивання узбережжя. Відповідно співробітники задіяні в археологічній експедиції обстежують узбережжя. Часто буває таке, що крупногабаритні предмети оголюються, де буквально вчора обходили і нічого не було. Дуже яскраво це видно при виявлені нових човнів, особливо човнів-довбанок", - каже в.о. гендиректора заповідника Світлана Охріменко.

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Наразі на спеціальній виставці було презентувано лише частину знахідок. Це предмети різних габаритів, що датуються, починаючи від 7 тисячоліття до нашої ери і закінчуючи добою козацтва.

Особливістю експозиції є те, що частина артефактів була виявлена археологами буквально один-два тижні тому. Зокрема, це бронзовий кинджал доби пізньої бронзи, 2 тисячоліття до нашої ери.

"Взагалі метал на пам’ятках доби пізньої бронзи зустрічається дуже рідко. Якщо кераміки дуже багато, то такі бронзові речі були фактично як золото на той час. Тому кожна знахідка з таких унікальна. Аналогічний кинджал було знайдено в 2004 році на острові Хортиця, де в нас зараз побудований новий міст. Бронзові знахідки дуже-дуже рідкісні. У нас на сьогоднішній день в колекції заповідника нараховується три кинджали, два серпи і прикраси", - повідомила старший науковий співробітник заповідника Тетяна Шелеметьєва.

Усі представлені на виставці експонати в заповіднику "Хортиця" планують використати згодом для реекспозиції музею запорозького козацтва.

Інші знахідки біля Хортиці

Як повідомляв УНІАН, на обмілілих берегах національного заповідника "Хортиця" історики знайшли давній човен-довбанку. Він зроблений з цільного стовбура дуба завдовжки 7 метрів. На кормі фахівці виявили два однакових символи, їх ще досліджуватимуть і розшифровуватимуть.

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