Зараз головне завдання - зберегти пам'ятку, адже третина корпусу зруйнована.

Понад півтисячі років його ховали хвилі Дніпра - на обмілілих берегах національного заповідника "Хортиця" історики знайшли давній човен-довбанку.

Як йдеться в сюжеті ТСН, він з цільного стовбура дуба завдовжки 7 метрів. На кормі фахівці виявили два однакових символи, їх ще досліджуватимуть і розшифровуватимуть.

Припускають, що човен 10-14 століття, він використовувся для риболовлі чи перевезень. Точний вік визначить радіовуглецевий аналіз, а зараз найнагальніше завдання - зберегти пам'ятку, адже третина корпусу зруйнована.

З піску та води дістали три фрагменти і перемістили до реставраційного ангара музею судноплавства. Їх консервуватимуть у спеціальному хімічному розчині. Аби зібрати човен-довбанку в одне ціле, фахівці працюватимуть понад рік.

"Складно складати такі речі докупи, адже деревина просочена полімерами, якими ми користуємося, вона погано дуже клеїться. Зараз нам треба просто стабілізувати деревину, й тоді ми вже будемо працювати над тим, як його краще скласти", - каже Андрій Денисенко, реставратор заповідника "Хортиця".

Його треба датувати, додає реставраторка заповідника Поліна Петрашина, а для цього треба досконало вивчити конструкцію, знайти аналогії, а потім планується проведення радіовуглецевого аналізу.

Що очікують знайти археологи на дні Каховського водосховища?

Як повідомлялося, археологи досліджуватимуть пам'ятки, які опинилися у зоні затоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС. Вони вже розпочали на Хортиці дослідження тих ділянок, які пошкоджуються, які розмиваються руслом Дніпра.

"Вже є перші знахідки - епохи бронзи, скіфського часу, козацькі рештки. Найцікавіше буде на Нікопольщині, на Дніпропетровщині, це території, де розташовувалися 5 січей, які були затоплені без жодного дослідження", - каже гідроархеолог Максим Остапенко.

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