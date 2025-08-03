Йдеться про велике озеро Квебек, яке загадковим чином пересохло майже за ніч буквально кілька місяців тому.

У травні цього року на мешканців прилеглого озера Ла-Руж у Квебеку чекало вражаюче відкриття - дорога поруч із водоймою була розмита, що спонукало до розслідування, яке показало, що озеро повністю висохло майже за одну ніч.

Ця незвичайна подія, яку експерти описали як вкрай рідкісну, пізніше була підтверджена знімками із супутника Landsat 9, на яких озеро перетворилося на коричневу западину, пише Daily Galaxy.

Озеро Ла-Руж займає площу близько 1,4 кв км. Раптове зникнення цієї водойми викликало глибоке занепокоєння місцевих жителів щодо наслідків для диких тварин, таких як лосі та осетрові, які залежать від екосистеми озера.

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Дослідження швидко показали, що земля під озером провалилася, створивши несподіваний дренажний шлях. Це геологічне зрушення дозволило воді текти у зворотному напрямку від свого звичайного стоку, прямуючи до дрібніших ставків і річок, перш ніж досягти озера Лак Дода, розташованого приблизно за 10 км.

Знімки, отримані Обсерваторією Землі НАСА з використанням даних супутника Landsat 9 Геологічної служби США, вперше дали чітке уявлення про цю подію. На знімках зображено перетворення озера на сушу. Хоча точний момент осушення залишається невідомим, експерти вважають, що це сталося в період із 29 квітня до 14 травня 2025 року.

Учені зазначили, що супутник Landsat 9, призначений для вивчення процесів, що відбуваються на планеті, дав змогу задокументувати раптове зникнення озера в безпрецедентних подробицях.

Зазначається, що осушення озера Лак-Руж стало яскравим прикладом того, наскільки швидко можуть змінюватися ландшафти.

Видання пояснило, що деякі дослідники припускають, що обвалення дна озера могли спровокувати лісові пожежі, сильні дощі або танення снігу. Лісові пожежі в цьому регіоні у 2019 і 2023 роках, можливо, послабили структуру ґрунту, зробивши його вразливим до раптового руйнування.

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