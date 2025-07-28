Нині 101 країна неухильно втрачає запаси прісної води, що загрожує 75% населення світу нестачею води.

Згідно з новим дослідженням, суша Землі висихає так швидко, що тепер її внесок у підвищення рівня моря більший, ніж танення льодовиків. Про це пише BBC Science Focus.

Учені виявили, що втрата води з ґрунту, озер і підземних водоносних горизонтів прискорює підвищення рівня моря, і ця тенденція до висихання поширюється із загрозливою швидкістю.

Зазначається, що посушливі регіони по всьому світу зростають так швидко, що починають об'єднуватися у великі, з'єднані "мегасухі" зони. Одна з таких зон зараз простягається від південно-західного узбережжя США до Мексики. У минулому висихання одних регіонів в основному компенсувалося підвищенням вологості інших. Але тепер посушливі зони розширюються швидше за вологі, займаючи площу, що вдвічі перевищує площу Каліфорнії, щороку.

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Важливо, що нині 101 країна неухильно втрачає запаси прісної води, що загрожує 75% населення світу (майже шести мільярдам людей) нестачею води. У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, ідеться:

"У багатьох місцях, де ґрунтові води виснажуються, їх поповнення в масштабах, доступних людині. Захист світових запасів ґрунтових вод має першорядне значення в умовах глобального потепління і на континентах, які, як ми тепер знаємо, висихають".

Використовуючи супутникові спостереження, проведені в період з 2002 до 2024 року, вчені відстежували, як вода зберігається на поверхні Землі, в озерах, річках, снігу, ґрунті, ґрунтових водоносних горизонтах і навіть усередині рослин.

Згідно з їхнім дослідженням, хоча рушійною силою змін є зміна клімату, втручання людини посилило проблему. У міру висихання ландшафту люди забирають все більше води з таких джерел, як підземні водоносні горизонти.

Цікаво, що ці запаси не поповнюються з однаковою швидкістю, що призводить до ще більш швидкого розширення посушливих територій і їх подальшого об'єднання.

Дослідження показало, що виснаження ґрунтових вод у Центральній долині Каліфорнії та басейні річки Колорадо призвело до того, що ці посушливі райони об'єдналися з посушливими районами Центральної Америки, утворивши один гігантський посушливий регіон.

"Триваюче надмірне використання ґрунтових вод, яке в деяких регіонах, таких як Каліфорнія, відбувається скоріше зростаючими, ніж стійкими або знижувальними темпами, підриває регіональну та глобальну водну та продовольчу безпеку у способи, які не до кінця усвідомлюються світом", - ідеться в ньому.

Вчені стверджують, що необхідно терміново прийняти ключові рішення як на національному, так і на міжнародному рівні, щоб "допомогти зберегти цей цінний ресурс для майбутніх поколінь".

Зміна рівня моря

Зміна рівня моря може відбуватися в дуже стислі терміни внаслідок зміни клімату, зокрема спричиненої коливаннями полюсів Землі. Про це свідчать результати нового дослідження.

Виявилося, що рівень моря змінювався не тільки повільно протягом геологічних епох, а й зазнавав стрімких коливань у значно коротші періоди.

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