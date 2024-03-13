Ракета мала вивести на орбіту урядовий супутник вагою близько 100 кг.

Запуск ракети-носія Kairos від приватної компанії Space One завершився невдачею. Ракета вибухнула після старту.

Kairos запустили з космодрому у Кусімото, префектура Вакаяма. Вона мала вивести на орбіту урядовий супутник вагою близько 100 кг, призначений для спостереження за земною поверхнею. Ракета самоліквідувалась через 5 секунд після запуску через неназвані технічні проблеми.

"Буде сформовано групу для розслідування того, що сталося", – заявив гендиректор компанії Масакадзу Тойота.

Відео невдалого запуска опубліковано на Youtube-каналі The Launch Pad.

Довжина триступінчастої Kairos складає 18 м, її маса– близько 23 т. Теоретично ракета здатна виводити 150-кг вантажі на сонячно-синхронну орбіту або 250-кг вантажі на низьку навколоземну орбіту.

Саму Space One засновали у 2018 році. Серед інвесторів компанії значаться Canon Electronics, IHI Aerospace Engineering, Shimizu та Банк розвитку Японії. За словами Масакадзу Тойоти, раніше дебютний запуск ракети відкладався через пандемію та війну в Україні.

Японські космічні запуски

Ця невдача – не перша для Японії за останній час. В березні минулого року країна не змогла вдало запустити свою нову ракету H3, покликану замінити носії H-IIA і H-IIB.

Аварія сталася через труднощі з запуском двигуна другого ступеня. Ракета мала вивести на орбіту супутник оптичної візуалізації Advanced Land Observing Satellite-3 (DAICHI-3), який мав продовжити місію оригінального Advanced Land Observing Satellite (ALOS), відправленого у космос у 2006 році на борту ракети H-IIA.

Загалом Японія у минулому році виконала 3 космічних запуски. У 2024-му Токіо також провів три старти, два з яких виявилися вдалими. Перший з них провели 12 січня: тоді ракета H-IIA запустила розвідувальний супутник для спостереження за Північною Кореєю.

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