Причиною стало те, що при виході в космічний простір двигун другого ступеня ракети не запустився.

В Японія запуск нової ракети H3 зазнав невдачі, після того як не запустився двигун другого ступеня.

Ракета висотою 57 м стартувала без збоїв з космодрому Танегасіма. Пряму трансляцію запуску вело Японське агентство аерокосмічних досліджень, повідомляє CNN.

Ракета несла супутник спостереження за Землею, орбітальний апарат для картографування та обробки зображень, який мав стати ключовим інструментом у зусиллях по боротьбі зі стихійними лихами.

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Однак при виході в космічний простір двигун другого ступеня ракети не запустився через що керівництво місії дало команду на знищення ракети. Це сталося через 15 хвилин після старту.

Нова японська ракета

Японське агентство аерокосмічних досліджень представило цю нову флагманську ракету як наступницю ракет H-2a і Н-2B. Запускати її планували як з урядовими, так і комерційними місіями. Заявлялося, що H3 буде більш економічною, ніж багато інших ракети.

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