Вчені з'ясували, що гра в "Тетріс" допомагає впоратися з посттравматичним стресом

Британські вчені запропонували використовувати «Тетріс» для профілактики розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Результати проведеного дослідження опубліковані в журналі Psychological Science, а коротко про нього повідомляється в New Scientist, передає Lenta.ru.

Дослідники поставили експеримент, аби перевірити, як сеанс гри в «Тетріс» вплине на нав'язливі спогади про травмуючу подію. Групі з 56 чоловік запропонували подивитися записи різних стресових ситуацій. Через день піддослідних знову запросили до лабораторії. Їм показали окремі кадри з тих же роликів, аби оживити спогади, потім половина групи провела 12 хвилин за грою в «Тетріс», а другу половину залишили протягом того ж терміну сидіти, нічого не роблячи.

Під час наступного тижня було виявлено, що до тих, хто рухав блоки в «Тетріс», згадування про переглянуті тривожні відео приходили на 51 відсоток рідше, ніж до тих, кого залишили без гри.

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Вчені припустили, що головоломка на кшталт «Тетріса», яка вимагає від мозку постійної обробки зорової інформації, створює в ньому свого роду «когнітивну блокаду». Вона зменшує силу візуального компоненту, травмуючого спогади. В результаті людина пам'ятає про події і може описати, що сталося, але при цьому її рідше відвідують яскраві нав'язливі образи трагедії. При виборі гри дослідники спиралися на інші роботи, які підтвердили, що «Тетріс» вимагає постійної візуальної уваги. Вони відзначили, що головоломку можна замінити розвагами схожого типу, наприклад, Candy Crush Saga.

Досвід британців став продовженням експерименту, що та ж група поставила в 2009 році. Тоді автори дослідження встановили, що кількість нав'язливих спогадів про травмуючу подію скоротилася після того, як випробувані пограли в «Тетріс» через чотири години після пережитого. Дослідники виходили з того, що пам'ять про будь-яку подію формується протягом приблизно шести годин після того, як вона відбулася, і в цей період на неї найлегше вплинути. Але, як вони зазначили, почати гру протягом цього терміну не завжди реально.

Зараз група перевіряє лікувальний ефект від «Тетрісу» на пацієнтах, які постраждали в автомобільних аваріях. Надалі вчені планують з'ясувати, наскільки тривалі сеанси необхідні для профілактики ПТСР і наскільки тривалий ефект від лікування.