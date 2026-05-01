Музей Біблії покаже сувої часів Ісуса: вчені розкрили їх надзвичайне значення

Сувої Мертвого моря переписали історію Біблії, зберігши одні з найдавніших знайдених примірників Святого Письма.

Кілька стародавніх фрагментів біблійних текстів, або так звані сувої Мертвого моря, будуть виставлені в травні в Музеї Біблії у Вашингтоні до вересня.

Як пише Daily Mail, у новій експозиції будуть представлені рідкісні тексти, включаючи фрагменти Книги Ісаї. Зазначається, що ці надзвичайно рідкісні фрагменти скопійовані писарями близько I століття н. е. і написані давньоєврейською мовою на шкірі, зберігши тексти кількох розділів. Книга Ісаї – це найважливіший пророчий твір, що попереджає про суд над грішними народами. Вона також містить уривки, які, на думку християн, віщують прихід майбутнього Месії.

У колекції також буде представлено апокрифічне оповідання про народження Ноя, уривки з єврейської Книги Товіта та фрагменти філактерійських сувоїв, які колись носили під час молитви.

Керівник музею Боббі Дьюк назвав сувої Мертвого моря найбільшим археологічним відкриттям усіх часів.

Історія сувоїв

Виявлені в 1947 році в печерах Кумрана неподалік від Мертвого моря, сувої становлять близько 1000 стародавніх рукописів, що збереглися у тисячах фрагментів.

Вони були написані на пергаменті, виготовленому зі шкіри тварин, а також на папірусі та тонких металевих листах.

Текст на сувоях представлений чотирма мовами: івритом, арамейською, грецькою та набатейською – мовою стародавнього набатейського народу.

Однак про самих писців відомо мало, оскільки вони не підписували свої роботи.

Ріса Левітт, виконавчий директор Музею біблійних земель Ізраїлю та одна з кураторок вашингтонської виставки, сказала, що її організовано, щоб люди могли краще уявити світ, у якому були створені сувої:

"Ми хочемо, щоб публіка розуміла місце, географію та історичний контекст, щоб до моменту знайомства зі свитками вона могла краще їх зрозуміти".

До відкриття сувоїв Мертвого моря найдавніші відомі копії Святого Письма датувалися приблизно 1000 роком нашої ери, а це означає, що тексти, які виявили в 1947 році, наблизили вчених більш ніж на тисячоліття до витоків Біблії.

Що ще покажуть у музеї

До експозиції також включено Апокриф Книги Буття, сувій Мертвого моря, який доповнює історію народження Ноя деталями, що не зустрічаються в традиційному Святому Письмі. Зокрема, у тексті описуються побоювання, пов'язані з незвичайною зовнішністю Ноя, та страхи його батька, який сумнівався у походженні дитини.

Частини Книги Товіта також включені до експозиції – стародавнього єврейського тексту, що вважається частиною апокрифів, який оповідає про віру, зцілення та божественне керівництво.

Що ще можна буде побачити на виставці

Крім сувоїв, в експозиції представлені кілька вражаючих артефактів, пов'язаних зі стародавнім Єрусалимом, зокрема масивна бруківка – частина паломницького шляху I століття, яким віруючі йшли від Силоамської купелі до храму.

Також виставлено камінь Магдалини – багато прикрашену платформу, яка, як вважається, підтримувала сувої Тори всередині синагоги в рідному місті Марії Магдалини на березі Галілейського моря. На одній стороні каменю зображено детальне різьблення менори з Єрусалимського храму.

У самому кінці експозиції буде виставлений камінь з Єрусалима вагою 1,8 тонни, взятий з самої Храмової гори.

Інші новини про Біблію

Хоча більшість знає продукти, які їв Ісус, такі як хліб і вино на Таємній вечері, знання про те, що він їв у повсякденному житті, менш поширені. Тому історик розповіла, що їв Ісус Христос у повсякденному житті.

Крім того, Євангеліє від Никодима нарешті пояснило, як помер і воскрес Ісус. Великий пошук відкриттів, пов'язаних з Ісусом, триває, і ось уже чергове досягнення.

Вас також можуть зацікавити новини: