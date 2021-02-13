Можливості ШІ можна використовувати для покращення соціального благополуччя.

Нове дослідження показало, що штучний інтелект (ШІ) може навчитися визначати вразливі місця у людських звичках і поведінці та використовувати їх для впливу на ухвалення рішень.

Про це пише Science alert.

Команда австралійських дослідників розробила системний метод пошуку і використання вразливих місць у виборі людини за допомогою штучного інтелекту, яку назвали повторювальною нейронною мережею з глибоким навчанням. Щоб перевірити свою модель, вони провели три експерименти.

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Перший експеримент. Добровольці натискали на червоні і сині поля, щоб отримати начебто валюту. ШІ вивчав шаблони вибору, а потім сам скеровував їх до конкретного вибору. Успіх у понад 70% випадків.

Другий експеримент. Добровольці повинні були дивитися в екран і натискати кнопку на появі якогось визначеного символу, і не натискати її, коли показують інші. В цьому випадку ШІ організував послідовність символів, щоб учасники більше помилялися. Успіх у майже 25%.

Третій експеримент складався з кількох раундів. Спершу учасник повинен був вдавати з себе інвестора, який віддає гроші своєму підлеглому (ШІ). Потім ШІ повертав окрему суму учаснику, і той вирішував, скільки вкласти у наступний раунд. В цю гру грали у двох різних режимах: в одному ШІ намагався максимізувати кількість грошей, в іншому ШІ виступав за справедливий розподіл коштів. ШІ був успішний в обох випадках.

У кожному з цих експериментів машина навчалася на відповідях учасників і виявляла вразливі місця у процесі ухвалення рішень. Кінцевим результатом стало те, що ШІ навчився скеровувати учасників до конкретних дій.

Автори досліджень кажуть, що такі можливості ШІ можна використовувати для покращення соціального благополуччя, розуміння та впливу на вибір людини, зміни шкідливих звичок людей на здорові тощо.

Водночас машини можуть ще й захищати від впливу інших. Наприклад, ШІ зможе попереджати, коли хтось по інший бік екрану захоче на нас вплинути.

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Автор: УНІАН