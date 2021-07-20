Офіційні особи США стверджують, що Міністерство державної безпеки Китаю використовувало найманих хакерів для власної вигоди.

Адміністрація президента США Джо Байдена і західні союзники офіційно звинуватили Китай у масовому зломі поштового сервера Microsoft Exchange.

Пекін також звинуватили у співпраці з хакерами, що стоять за програмами-вимагачами й іншими незаконними кіберопераціями, повідомляє lb.ua із посиланням на Associated Press.

Наразі після цих звинувачень не запроваджувалися санкції проти уряду Китаю, як це було у випадку з Росією. Однак, у Білому домі розраховують, що публічна заява стане важливим сигналом для ряду людей.

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Зазначається, що спектр кіберзагроз із Китаю включав атаки з використанням програм-вимагачів з боку пов'язаних із урядом хакерів, які вимагали від своїх жертв виплатити мільйони доларів викупу.

Офіційні особи США стверджують, що Міністерство державної безпеки Китаю використовувало найманих хакерів для власної вигоди.

Разом із тим, у понеділок міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти чотирьох громадян Китаю, які співпрацювали з міністерством державної безпеки в хакерській кампанії, націленій на десятки комп'ютерних систем. Підсудні обвинувачуються в крадіжці комерційної таємниці та конфіденційної ділової інформації.

Європейський Союз і Велика Британія також висунули звинувачення проти Китаю. ЄС заявив, що зловмисна хакерська діяльність зі "значними наслідками", спрямована на урядові установи, політичні організації та ключові галузі в 27 країнах-членах блоку, може бути пов'язана з китайськими хакерськими групами.

"Злом Microsoft Exchange китайськими групами, підтримуваними державою, була безрозсудною, але знайомої моделлю поведінки", - сказав міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні не відповів на запит журналістів. Але офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю раніше не визнавав провини за злом Microsoft Exchange.

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Автор: Олександр Топчій