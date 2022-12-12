Дослідники намагалися відтворити ядерну реакцію, як на Сонці

Вчені в США зробили прорив в технології керованого ядерного синтезу. Дослідники намагалися відтворити ядерну реакцію, що забезпечує енергією Сонце.

"Міністерство енергетики планує оголосити у вівторок (13 грудня - УНІАН), що вченим вперше вдалося провести реакцію термоядерного синтезу, яка створює чистий приріст енергії, що є важливою віхою в багатомільярдних пошуках тривалістю в десятиліття і ставили за мету розробити технологію, яка забезпечує. дешеву, чисту електроенергію", - пише видання The Washington Post.

Зазначається, що вчені з 1950-х років вивчають "Святий Грааль" безвуглецевої енергії.

Відео дня

"До комерційного використання залишається не менше десяти років, а може, і десятиліття, але адміністрація Байдена, ймовірно, буде рекламувати останню розробку як підтвердження масштабних інвестицій уряду протягом багатьох років", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що вчені намагалися розробити обладнання, яке могло б виробляти електрику без вуглецевого сліду і радіоактивних відходів, і використовувало б менше ресурсів, ніж для використання сонячної та вітрової енергії. Систем складається з 192 лазерних променів, які сходяться в центрі величезної сфери, щоб запустити термоядерну реакцію у водневій паливній гранулі. Ця розробка може забезпечити дешевою електрикою бідні країни.

Як раніше повідомляв УНІАН, співробітники Національного комплексу лазерних термоядерних реакцій США в ході експериментів домоглися енерговиділення плазми понад 60 кілоджоулів. Цей результат як ніколи близький до порогу, при якому реакція синтезу буде самопідтримується.

Вас також можуть зацікавити новини: