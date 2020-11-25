Науковці хочуть досягти заповітного рубежу енергетики майбутнього - домогтися запалювання плазми.

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Співробітники Національного комплексу лазерних термоядерних реакцій США (NIF) в ході експериментів домоглися енерговиділення плазми понад 60 кілоджоулів.

Цей результат як ніколи близький до порогу, при якому реакція синтезу буде самопідтримуватись.

Як повідомляє Naked Science, про успіхи ядерників повідомили на зустрічі відділу фізики плазми Американського фізичного товариства (American Physical Society's Division of Plasma Physics). Про успіх також написав новинний сайт Американської асоціації досягнень науки – AAAS) - Sciencemag.

Як розповів завідувач програмою досліджень керованого термоядерного синтезу Марк Херрманн, в недавньому експерименті вдалося істотно перевищити поріг в 60 кілоджоулів. На сьогодні ця цифра - стійко відтворюваний результат.

Найближчі "постріли" дослідної установки NIF допоможуть зрозуміти, наскільки вчені близькі до заповітної межі в 100 кілоджоулів. Згідно з розрахунками, саме на цій позначці енерговиділення у фізиків вийде створити термоядерну реакцію, що самопідтримується, тобто запалити плазму. Великим досягненням буде і дещо менший вихід енергії (70-90 кілоджоулів), при якому «горіння» ще не почнеться, але вже буде відбуватися саморозігрів плазми.

Зазначається, що Національний комплекс лазерних термоядерних реакцій запустили в 2010 році.

У "серці" комплексу розташована вакуумна камера, куди поміщають спеціальні мішені з термоядерним паливом (дейтерій плюс тритій). Їх опромінюють надзвичайно потужними і короткочасними імпульсами ультрафіолетового лазера, що призводить до різкого стиснення і нагрівання палива, в якому виникає реакція синтезу ядер. За 10 років установка зробила близько трьох тисяч «пострілів».

Початкове призначення NIF - експерименти зі створення і підтримки керованих реакцій синтезу, проте досягти практичного результату виявилося непросто. Кожен наступний експеримент з керованого термоядерного синтезу демонструє все нові складності з обмеженнями.

У перші три роки після запуску NIF на установці вдалося досягти енерговиділення плазми всього лише в один кілоджоуль, що поставило під питання подальшу долю всієї програми. В останні роки "постріли" установки розподіляються наступним чином: приблизно 10% виробляються в рамках фундаментальних фізичних досліджень, ще 30% йдуть на експерименти з керованого термоядерного синтезу, а решту виконують в інтересах військових – установка симулює вибухи термоядерних бомб для перевірки надійності боєголовок.

Марк Херрманн прогнозує запалення плазми в наступній кампанії експериментів.

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Автор: Дмитро Захаров