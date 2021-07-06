Nintendo представила оновлену модель консолі Switch з 7-дюймовим OLED-екраном і збільшеною місткістю вбудованої пам'яті. Приставка надійде у продаж 8 жовтня за ціною в $350.
Про це компанія повідомила в анонсуючому трейлері.
Трейлер Nintendo Switch OLED
Відмінності Nintendo Switch OLED від старої версії
- 7-дюймовий OLED-екран з глибокими кольорами і високим контрастом;
- Широка регульована підставка для настільного режиму;
- LAN-порт в док-станції;
- 64 ГБ внутрішньої пам'яті;
- Покращені вбудовані динаміки.
Nintendo Switch OLED надійде у продаж одночасно з новим 2D-платформером Metroid Dread. Консоль буде доступна у двох кольорах: білому і червоно-синьому неоні.
OLED-версія буде підтримувати всі ігри та аксесуари з оригінальною Nintendo Switch.
Нагадаємо, за чотири роки з моменту релізу консоль Nintendo Switch розійшлася тиражем понад 80 мільйонів пристроїв. Приставка не володіє потужним залізом, як у Xbox Series X або PS5, але завдяки гібридності, що дозволяє грати на Switch як вдома, так і в дорозі, вона отримала широку популярність.