Приставка надійде у продаж 8 жовтня.

Nintendo представила оновлену модель консолі Switch з 7-дюймовим OLED-екраном і збільшеною місткістю вбудованої пам'яті. Приставка надійде у продаж 8 жовтня за ціною в $350.

Про це компанія повідомила в анонсуючому трейлері.

Трейлер Nintendo Switch OLED

Відмінності Nintendo Switch OLED від старої версії

7-дюймовий OLED-екран з глибокими кольорами і високим контрастом;

Широка регульована підставка для настільного режиму;

LAN-порт в док-станції;

64 ГБ внутрішньої пам'яті;

Покращені вбудовані динаміки.

Nintendo Switch OLED надійде у продаж одночасно з новим 2D-платформером Metroid Dread. Консоль буде доступна у двох кольорах: білому і червоно-синьому неоні.

OLED-версія буде підтримувати всі ігри та аксесуари з оригінальною Nintendo Switch.

Нагадаємо, за чотири роки з моменту релізу консоль Nintendo Switch розійшлася тиражем понад 80 мільйонів пристроїв. Приставка не володіє потужним залізом, як у Xbox Series X або PS5, але завдяки гібридності, що дозволяє грати на Switch як вдома, так і в дорозі, вона отримала широку популярність.

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Автор: Сергій Коршунов