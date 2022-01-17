Галактика NGC 3318 входить до сузір'я Вітрил, яке було частиною набагато більшого сузір'я, названого на честь корабля з грецької міфології.

Космічний телескоп Hubble зробив фото спіральної галактики NGC 3318, яка нагадує вітрила корабля.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, ця галактика знаходиться в сузір'ї Вітрила (Vela, - лат.) на відстані 115 світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Сузір'я Вітрила

Спочатку Вітрила були частиною набагато більшого сузір'я - Argo Navis, названого на честь легендарного корабля Арго з грецької міфології. Але це громіздке сузір’я виявилося непрактично великим.

Тож Argo Navis розділили на три окремі частини, назвавши їх на честь частин корабля Argo, а саме: Кіль (лат. Carina), Корма (Puppis, - лат.) і Вітрила. Це сталося в 1752 році за ініціативи французського астронома Нікола Луї де Лакайля.

Зазначимо, що сузір'я Вітрил на території України можна спостерігати частково. Окремі яскраві зорі сузір'я можна спостерігати над південним горизонтом починаючи з 50° північної широти.

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Галактика NGC 3318

Галактику NGC 3318 відкрив британський астроном Джон Гершель, який вперше спостерігав за нею в 1835 році. Цей об'єкт міститься в оригінальній редакції Нового загального каталогу (найвідоміший в аматорській астрономії каталог незоряних об'єктів далекого космосу, - УНІАН).

"Як і личить галактиці в сузір’ї, натхненному мореплавством, зовнішні краї NGC 3318 майже нагадують вітрила корабля, що здіймаються на лагідному вітерці", - пишуть астрономи.

Попри свій спокійний вигляд, NGC 3318 стала місцем вражаючого жорстокого астрономічного явища - вибуху гігантської наднової (зоря, що раптово збільшує кількість випромінюваної енергії у мільярди разів, є результатом руйнівного процесу, що виникає в кінці еволюції деяких зірок, - УНІАН). Вперше цю наднову виявив астроном-любитель у 2000 році.

"Завдяки відстані NGC 3318 від Землі, початкова наднова мала вибухнути приблизно в 1885 році. За збігом обставин, це був рік, коли астрономи 19-го століття спостерігали єдину наднову, коли-небудь виявлену в нашій сусідній галактиці Андромеди", - зазначають астрономи з обсерваторії "Хаббла".

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

Заміна телескопу Hubble

"Хаббл" працює на орбіті вже 31 рік і все частіше виходить з ладу. Тож його має замінити телескоп "Джеймс Вебб" (JWST), який запустили в космос 25 грудня 2021 року. Телескоп почали будувати 25 років тому та витратили на це 10 мільярдів доларів.

Телескоп здійснить 30-денну подорож довжиною в 1,6 млн км від нашої планети в напрямку Марса - до другої точки Лагранжа. Працювати "Джеймс Вебб" почне майже через 6 місяців після запуску. За цей час апарат охолоне до робочих температур, відкалібрує свої дзеркала та інструменти.

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"Джеймс Вебб" прослужить від п'яти до десяти років. Найімовірніше, на цьому його "життя" закінчиться. Річ у тім, що у конструкції закладено ліміт, щоб забезпечити високу чутливість датчика, який найглибше проникає в інфрачервоний діапазон, його потрібно постійно охолоджувати рідким гелієм до -267 °C. "Вебб" перестане працювати, коли закінчиться холодоагент.

JWST - це дуже велике дзеркало 6,5 метрів у діаметрі. Для порівняння, у "Хаббла" — лише 2,4 метра. Оскільки "тарілку" такого розміру неможливо умістити в ракету, дзеркало "Вебба" зробили складним. Воно складається з трьох секцій, які успішно розгорнулися. Дзеркало в прямому сенсі золоте. Інженери покрили 18 шестикутних сегментів шаром золота завтовшки 100 нанометрів - цей метал добре відбиває інфрачервоні промені.

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