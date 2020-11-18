Що в TikTok можна заборонити дитині / фото germania . one

Соціальна мережа коротких відео TikTok розширила функції батьківського контролю, які покликані убезпечити дітей від небажаного контенту.

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«Наша мета – знайти баланс між безпекою та автономією для підлітків, оскільки ми працюємо над створенням безпечного й сприятливого місця для самовираження», – йдеться в повідомленні.

У соцмережі нагадали, що раніше оновили інструмент Family Pairing, який дозволяє батькам пов'язати свій обліковий запис з обліковим записом дитини. Тепер же його розширили, додавши ряд додаткових функцій.

Оновлення дозволять батькам:

  • заборонити дитині шукати відеоролики, користувачів, хештеги або музику;
  • вирішити, хто може коментувати відео дитини (всі користувачі або тільки передплатники);
  • визначити, хто може бачити аккаунт;
  • обмежити іншим користувачам можливість бачити відео, які сподобалися дитині.

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Автор: Катерина Шварц