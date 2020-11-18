Соціальна мережа коротких відео TikTok розширила функції батьківського контролю, які покликані убезпечити дітей від небажаного контенту.
Читайте такожСтворений українцями додаток став найпопулярнішим в американському AppStoreПро це йдеться в прес-релізі компанія.
«Наша мета – знайти баланс між безпекою та автономією для підлітків, оскільки ми працюємо над створенням безпечного й сприятливого місця для самовираження», – йдеться в повідомленні.
У соцмережі нагадали, що раніше оновили інструмент Family Pairing, який дозволяє батькам пов'язати свій обліковий запис з обліковим записом дитини. Тепер же його розширили, додавши ряд додаткових функцій.
Оновлення дозволять батькам:
- заборонити дитині шукати відеоролики, користувачів, хештеги або музику;
- вирішити, хто може коментувати відео дитини (всі користувачі або тільки передплатники);
- визначити, хто може бачити аккаунт;
- обмежити іншим користувачам можливість бачити відео, які сподобалися дитині.
Вас також можуть зацікавити новини
- У TikTok поширюється ролик із самогубством - його маскують під інші відео
- YouTube запустив конкурента TikTok
- Google хоче додати в YouТube функцію інтернет-магазину
- TikTok буде повідомляти користувачів про причину видалення відеороликів
- У сервісі Google Meet з'явилася можливість налаштовувати фон
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram