Відтепер батьки зможуть заборонити дитині шукати відеоролики, користувачів, хештеги або музику.

Соціальна мережа коротких відео TikTok розширила функції батьківського контролю, які покликані убезпечити дітей від небажаного контенту.

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«Наша мета – знайти баланс між безпекою та автономією для підлітків, оскільки ми працюємо над створенням безпечного й сприятливого місця для самовираження», – йдеться в повідомленні.

У соцмережі нагадали, що раніше оновили інструмент Family Pairing, який дозволяє батькам пов'язати свій обліковий запис з обліковим записом дитини. Тепер же його розширили, додавши ряд додаткових функцій.

Оновлення дозволять батькам:

заборонити дитині шукати відеоролики, користувачів, хештеги або музику;

вирішити, хто може коментувати відео дитини (всі користувачі або тільки передплатники);

визначити, хто може бачити аккаунт;

обмежити іншим користувачам можливість бачити відео, які сподобалися дитині.

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Автор: Катерина Шварц