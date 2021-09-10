З 10 вересня Twitter почав позначати акаунти "хороших ботів".
Про тестування нової функції соцмережа повідомила у блозі своєї підтримки.
"Де бот, а де ні? Ми спрощуємо ідентифікацію хороших ботів і їх автоматичних твітів за допомогою нових міток. Відсьогодні ми тестуємо ці мітки, щоб більше інформувати вас про те, з ким ви маєте справу у Twitter", - йдеться в повідомленні.
Профілі так званих хороших ботів (англ. Good Bots) тепер маркуватимуться спеціальними значками та написами з інформацією про те, хто запустив кожного конкретного бота.
Також написи "Автоматизовано" (Automated) відображатимуться біля імен ботів у стрічці користувачів.
Раніше Twitter почав дозволяти користувачам відписувати від себе фоловерів, монетизувати блоги та додав можливість позначати твіти як фейкові.
Крім того, соцмережа запустила тестування своєї платної версії - Twitter Blue з новими функціями. Серед іншого там доступні теми оформлення різних кольорів, зміна кольору іконки Twitter, режим читання для тредів і папки для закладок.
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