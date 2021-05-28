У платній версії додатка Twitter користувачі отримають нові функції / фото ua.depositphotos.com

Twitter запустив тестування своєї платної версії Twitter Blue з новими функціями.

"Twitter підтвердив запуск Twitter Blue за ціною 2,99 дол. на місяць, публічно запропонувавши оформити таку підписку в App Store. У межах тестування я стала першою платною підписницею Twitter Blue", - розповіла у п'ятницю, 28 травня, на своїй сторінці у Twitter дослідниця додатків Джейн Манчун Вонг.

Серед іншого, у платній версії програми користувачеві доступні:

  • теми оформлення різних кольорів: стандартний синій колір можна змінити на жовтий, червоний, фіолетовий, помаранчевий або зелений - на зразок у веб-версії;
  • зміна кольору іконки Twitter;
  • режим читання: твіти з тредів можна перевести у "текст, що легко читається";
  • розподіл твітів у закладках на окремі теки;
  • скасування відправлених твітів.

Що буде з рекламою у платній версії, поки що точно невідомо.

Інші нові функції Twitter

Раніше у травні соцмережа запустила Tip Jar - можливість для авторів контенту отримувати грошові перекази від своїх фоловерів.

Також Twitter повернув програму верифікації акаунтів, яку скасували у 2017 році. 

Крім того, компанія зайнялася активним тестуванням свого сервісу голосових чатів Spaces.

Нещодавно користувачі Twitter отримали ще кілька невеликих оновлень. Зокрема, соцмережа перестала обрізати прев'ю зображень у стрічці додатку; ввела нову анімацію, коли користувач першим лайкає твіт, який до цього ніхто не лайкав; а також додала можливість міксувати зображення або відео з твітами у флітах на iOS.

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Переклад: Катерина Комолова