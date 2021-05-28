Зокрема, у платній версії Twitter Blue користувач отримує оновлені закладки, можливість змінювати дизайн у додатку і скасовувати відправлені твіти.

Twitter запустив тестування своєї платної версії Twitter Blue з новими функціями.

"Twitter підтвердив запуск Twitter Blue за ціною 2,99 дол. на місяць, публічно запропонувавши оформити таку підписку в App Store. У межах тестування я стала першою платною підписницею Twitter Blue", - розповіла у п'ятницю, 28 травня, на своїй сторінці у Twitter дослідниця додатків Джейн Манчун Вонг.

Серед іншого, у платній версії програми користувачеві доступні:

теми оформлення різних кольорів: стандартний синій колір можна змінити на жовтий, червоний, фіолетовий, помаранчевий або зелений - на зразок у веб-версії;

зміна кольору іконки Twitter;

режим читання: твіти з тредів можна перевести у "текст, що легко читається";

розподіл твітів у закладках на окремі теки;

скасування відправлених твітів.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6aplpic.twitter.com/UC7kfNS9PE — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021

Що буде з рекламою у платній версії, поки що точно невідомо.

Інші нові функції Twitter

Раніше у травні соцмережа запустила Tip Jar - можливість для авторів контенту отримувати грошові перекази від своїх фоловерів.

Також Twitter повернув програму верифікації акаунтів, яку скасували у 2017 році.

Крім того, компанія зайнялася активним тестуванням свого сервісу голосових чатів Spaces.

Нещодавно користувачі Twitter отримали ще кілька невеликих оновлень. Зокрема, соцмережа перестала обрізати прев'ю зображень у стрічці додатку; ввела нову анімацію, коли користувач першим лайкає твіт, який до цього ніхто не лайкав; а також додала можливість міксувати зображення або відео з твітами у флітах на iOS.

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Переклад: Катерина Комолова