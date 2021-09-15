Особливо сильно в Instagram можуть постраждати неповнолітні дівчатка.

У Facebook неодноразово отримували свідчення того, що мегапопулярна соцмережа Instagram завдає шкоди неповнолітнім користувачам.

Про це повідомляє CNBC, посилаючись на матеріал Wall Street Journal. Вона цитує результати досліджень Facebook, які мають на меті з'ясувати, як Instagram впливає на молоду базу користувачів. Такі дослідження проводилися щонайменше в останні три роки.

В результаті було встановлено, що особливо сильно в Instagram можуть постраждати неповнолітні дівчатка. В одній з внутрішніх презентацій Facebook йдеться, що значна частка підлітків, які озвучують суїцидальні думки, пов'язує це з Instagram (13% відсотків – у Великій Британії, 6% - в США).

Крім того, 32% дівчаток-підлітків зізналися, що коли вони відчували душевний дискомфорт (зокрема – комплексували через своє тіло), Instagram змушував їх відчувати себе ще гірше. Страждають від соцмережі і юнаки. Згідно з дослідженням, 14% неповнолітніх хлопчиків в США заявили, що Instagram погіршує їх самопочуття.

У Facebook дійшли до висновку, що Instagram не завдає шкоди більшості підлітків. Однак особливості цієї соцмережі, які були визначені як найбільш шкідливі, є для неї найважливішими.

Зокрема Instagram підштовхує користувачів до перегляду потенційно шкідливого контенту і викликає звикання.

Вище керівництво Facebook обізнане про проблему, про неї доповідали Марку Цукербергу. Стверджується, що інтернет-гігант працює над вирішенням проблеми, але не на шкоду привабливості Instagram. Зокрема, розробляється версія соцмережі для дітей молодше 13 років.

Молода аудиторія стала ключем до успіху Instagram. Понад 40% користувачів соцмережі - люди молодше 22 років.

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Нагадаємо, керівництво компанії Instagram має намір змінити правила щодо сторінок підлітків, щоб зробити однойменну соцмережу для них безпечнішою.

По-перше, нові акаунти дітей до 16 років хочуть зробити закритими за замовчуванням, а вже зареєстровані Підлітки отримають пропозицію обмежити доступ до своєї сторінки.

По-друге, новий алгоритм визначить "потенційно підозрілі" акаунти дорослих і завадить їм взаємодіяти з обліковими записами молодих людей. Під "потенційно підозрілих" підпадуть нещодавно заблоковані користувачі або ті, на кого надходили скарги від підлітків.

По-третє, планується введення таргетованої реклами для неповнолітніх користувачів. Причому це торкнеться не тільки Instagram, а й соцмережі Facebook і месенджера Messenger.

Автор: Дмитро Захаров