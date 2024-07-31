Канівська ГАЕС перебуває у стадії планування із середини 1980-х, але її будівництву повсякчас щось заважає - то розпад СРСР, то напади росіян.

Канівську гідроакумулюючу електростанцію побудують під землею, аби зробити її недосяжною для російських ракетних ударів. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив гендиректор компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його підрахунками, від початку війни росіяни атакували станції "Укргідроенерго" 120 разів. "На жаль, Росія досягає своєї мети, тому що у нас недостатньо закрите небо", – розповів Сирота.

Посадовець зауважив, що гідроенергетика забезпечує покриття пікових навантажень енергоспоживання, є мобільним аварійним резервом в енергосистемі та виконує інші важливі функції. Загалом, частка гідрогенерації в енергосистемі України становить близько 10-11%.

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За словами Сироти, зважаючи на важливість і одночасно вразливість енергетики, потрібно врахувати отриманий досвід, щоб максимально посилити українську енергосистему.

"До прикладу, ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею", – розповів посадовець.

За його словами, компанія працює також над проектами інших ГАЕС, проте в пріоритеті зараз – захист вже існуючих об’єктів і підготовка їх до зими.

Довідково. Канівська ГАЕС — недобудована гідроакумулююча електростанція в селі Бучак поблизу Канева на Черкащині. Її почали споруджувати у 1986 році за проектом, який передбачав потужність у 3600 МВт. В 1991 році роботи було зупинено. В наступні роки проект електростанції кілька разів перероббляли, змінювалися потенційні інвестори та джерела фінансування. Останній відомий проект передбачав потужність у 1000 МВт.

Підземні об’єкти в Україні

Як писав УНІАН, через систематичні повітряні напади з боку держави-агресора уряд був змушений створити максимально засекречену мережу військових заводів. Частина з них розміщена під землею, аби російські дрони та ракети не могли їх дістати.

Разом з тим під землю доводиться переносити і суто цивільні об’єкти, на які Росія теж не шкодує ракет. Так, у прифронтовому Харкові облаштовують не лише підземні школи, але й інші заклади соціальної інфраструктури – лікарні і навіть заклади культури.

Тим же шляхом ідуть і в Запоріжжі.

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