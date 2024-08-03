Тропічні льодовики, які досягли свого найменшого розміру, показали, що тропіки вже потеплішали понад межі, які востаннє спостерігалися в епоху голоцену.

Льодовики тануть швидко і це стає дедалі очевиднішим зі зростанням емпіричних даних. Наразі науці відомо, що снігова каша становить 57% усієї талої води на шельфових льодовиках Антарктиди.

Про це сказала доктор Ребекка Делл з Інституту полярних досліджень Скотта в Кембриджі, пише Interesting Engineering. Вона пояснила, що ця каша менш біла і поглинає більше сонячної енергії, ніж сніг і лід, що призводить до підвищеного танення.

Прогнози вчених показують, що льодовики в тропічних регіонах тануть через потепління вздовж кордонів екватора планети. Такий висновок було зроблено шляхом вивчення порід у тропічних регіонах, які завжди були вкриті доісторичним льодом, але нещодавно оголили землю.

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Вчені з Бостонського коледжу, які проводили дослідження, заявили, що тропічні льодовики скоротилися до найменших розмірів за більш ніж 11 700 років. Тропіки вже прогрілися вище значень, які востаннє спостерігалися тільки в епоху голоцену.

Після аналізу зразків гірських порід, отриманих із чотирьох льодовиків в Андах, було виявлено, що вони розтанули швидше, ніж прогнозували науковці. Тропічні льодовики відступали так швидко, що навіть перегнали міжепохальний еталон, який палеокліматолог Джеремі Шакун із Бостонського коледжу, назвав "тривожним".

"У нас є вагомі докази того, що ці льодовики зараз менші, ніж будь-коли за останні 11 000 років", - прокоментував Шакун.

"З огляду на те, що сучасний відступ льодовиків пов'язаний з підвищенням температури, а не зі зменшенням кількості снігу, що випав, або зміною хмарного покриву, наші висновки свідчать, що тропіки вже потеплішали за межами свого голоценового діапазону ", - сказав він і додав, що з цієї причини тепер льодовики будуть віднесені до антропоцену, а не до голоценового міжльодовикового періоду.

Антропоцен - це період часу, протягом якого діяльність людини справила достатній вплив на навколишнє середовище, щоб скласти виразну геологічну зміну.

Інші новини про льодовики

Вчені виявили дивні утворення під льодовиками Туейтса або так званим льодовиком судного дня і забили тривогу. Згідно з новим дослідженням, він почав танути несподіваним чином. Танення показало "дуже складну картину", зазначив океанограф Британської антарктичної служби Пітер Девіс. Зокрема, вчені виявили, що швидкість танення під шельфовим льодовиком була нижчою, ніж очікувалося. "Льодовик все ще в поганому стані, - прокоментував Девіс. - Ми виявили, що, льодовик як і раніше швидко відступає".

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