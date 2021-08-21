Знахідку виявили під час копання котловану, для встановлення 50-метрового флагштоку до Дня Незалежності.

У Коростені Житомирської області будівельники знайшли кістки, які могли належати мамонту.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на старшого наукового співробітника інституту археології Національної академії наук Андрія Петраускаса.

Унікальну знахідку виявили під час копання котловану, для встановлення 50-метрового флагштоку до Дня Незалежності у Коростенському парку відпочинку.

"Вони (кістки) ще в дуже гарному стані, не трухлі. Ми можемо сподіватися, що при розкопках, які будуть проводитися у жовтні, ми зможемо отримати якийсь кістковий матеріал у гарному стані. Також важливо те, що воно знаходиться на шаруваннях, які належать до льодовикового періоду", – розповів науковець Андрій Петраускас.

Наразі науковці звернулися до інституту археології, щоб визначили, чи насправді це кістки мамонта.

Паралельно з цим місцева влада веде перемовини з підрядниками щодо встановлення накриття над місцем знахідки, аби вберегти кістки від пошкоджень.

Роботи із встановлення флагштоку призупинені.

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Автор: Катерина Шварц