Розслідуванням справи займаються правоохоронці.

У селі Гнилички Тернопільської області знайшли останки 16-річного Юрія Семенюка, який зник ще 17 років тому.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий мешканець Андрій Савчук.

За його інформацією, тіло хлопця закопали на смітнику троє його друзів, Нібито загиблого вбило струмом, а його товариші злякалися, що їх звинуватять у вбивстві, тому й вирішили сховати тіло.

"Три товариші загиблого вирішили приховати тіло і закопали на смітнику… Недавно один із учасників цієї трагічної справи розповів і зізнався, що Юру Семенюка вбило струмом. Друзі загиблого злякалися і тіло роздягнули, а речі спалили. Сам труп зарили у смітті", – зазначив користувач.

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Автор: Катерина Шварц