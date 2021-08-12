Якщо герої якогось справжнього фільму чи серіалу за сюжетом дивилися щось по телевізору або брали участь у зйомках - ймовірно, це знайдеться на Nestflix.

У мережі запустили сайт Nestflix - пародійну платформу, на якій зібрані прев'ю до різних вигаданих фільмів, серіалів і телешоу з реальних фільмів і серіалів.

Автор проекту - американська веб-дизайнерка Лінн Фішер. За її словами, зараз на сайті опубліковані понад 400 синопсисів до вигаданих фільмів і серіалів, які дивилися герої реальних стрічок.

"Який ваш улюблений фільм з фільму? Впевнена, багато хто з вас любить "Ангелів з брудними душами" з "Один вдома". А може, бойовики великого Лукаса Лі зі "Скотт Пілігрим проти всіх"? А як щодо шоу? Мені особливо подобається "Качка-тів" з "Таємниці Ґравіті Фолз". І, звичайно ж, не можна не згадати "Санрайз-Бей" з "Шиттс-Крік", - зазначила Фішер на своїй сторінці у Twitter.

Усі твори на Nestflix розбиті за жанрами та категоріями. Крім того, на сайті є функція "Вам також може сподобатися", яка рекомендує схожі фільми, серіали й шоу.

Лого Nestflix візуально схоже на матрьошки.

— Lynn Fisher (@lynnandtonic) August 11, 2021

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Автор: Катерина Комолова