Космічний камінь пробив дах будинку і приземлився в спальні.

У США метеорит впав на житловий будинок. Камінь з космосу пробив дах будівлі та приземлився в одній зі спалень. Про це повідомляє CBS.

Як повідомляється, інцидент стався в містечку Хоупвелл, штат Нью-Джерсі.

Влада заявила, що розмір метеорита становить близько 4 на 6 дюймів (10 на 15 сантиметрів - УНІАН). За словами поліції, він має довгасту форму, а на вигляд металевий.

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Під час інциденту в кімнаті ніхто не знаходився. Пізніше було встановлено, що метеорит пробив дах, вдарився об підлогу, відскочив і знову вдарився об стелю. Господиня будинку знайшла його в кутку кімнати.

"Я доторкнулася до цієї штуки, тому що подумала, що це випадковий камінь, але він був теплим", - розповіла жінка.

Деррік Піттс, головний астроном Інституту Франкліна, заявив, що вік цього метеорита може бути від чотирьох до п'яти мільярдів років. Можливо, він залишився від зародження Сонячної системи.

Поліція заявила, що можливий метеорит може бути пов'язаний з поточним метеорним потоком під назвою Ета Аквариди. Інцидент розслідується.

Спалах у небі над Києвом - що відомо

19 квітня під час повітряної тривоги в небі над Києвом та Київською областю помітили яскравий спалах. Пізніше стало відомо, це було падіння метеора.

Фахівці підрахували, що космічне тіло було діаметром близько півметра, а його маса становила 200-300 кг.

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