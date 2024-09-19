На північному сході Техасу виявлено рідкісні скам'янілості мозазавра Globidens alabamaensis - хижака з дивними грибоподібними зубами.

У Техасі були виявлені скам'янілості величезного рідкісного мозазавра з гігантськими кулястими зубами, як показало нове дослідження.

Два фрагменти щелеп дорослої тварини дають уявлення про спосіб життя Globidens alabamaensis, який міг досягати довжини до 6 метрів. Тупі зуби, що вистилають щелепи, демонструють грубу силу, яку мозазаври застосовували до своєї здобичі. Дослідники описали відкриття двох щелепних кісток у статті, опублікованій у журналі Journal of Paleontological Sciences.

"Ці структури з їхньою грибоподібною формою чудово підходять для ударних атак - для дроблення панцира. Якщо щось вислизає, і ви це розбиваєте, це свого роду те, що треба", - розповіла Live Science Бетані Берк Франклін, морський палеонтолог і викладач у Техаському музеї копалин крізь час у Гіллсборо. Франклін, яка спеціалізується на морських рептиліях, не брала участі в дослідженні.

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У пізньокрейдяний період (100,5-66 мільйонів років тому) багато знакових морських хижаків, як-от дельфіноподібні іхтіозаври і довгошиї плезіозаври, зазнали зміни клімату і подальших змін у морській екосистемі. Мозазаври стали домінуючими хижаками в мілководних морях тієї епохи, зайнявши ніші, які колись займали їхні більш відомі попередники. Ці рептилії швидко диверсифікувалися, заповнивши кілька ніш у мінливому і багатому здобиччю середовищі.

G. alabamaensis був виявлений у 1912 році, але тільки кілька майже повних зразків цього мозазавра коли-небудь були виявлені. Більшість викопних доказів складаються із зубів і невеликих фрагментів щелеп. Відтоді було описано ще чотири види Globidens.

У той час як більшість мозазаврів могли похвалитися грізним набором кинджалоподібних зубів, у Globidens з'явилися тупі, округлі зуби, які підходили для дроблення панцирів черепах, амонітів і двостулкових молюсків. Західний внутрішній морський шлях, який розділив те, що зараз є Північною Америкою в пізньому крейдяному періоді, міг би забезпечити G. alabamaensis широким спектром панцирної здобичі.

Фрагменти були виявлені приватним мисливцем за копалинами у 2023 році у формації Озан на північному сході Техасу. Родовище, в якому вони були знайдені, датується кампанським віком (83,6-72,1 мільйона років тому) і має товщину всього 20 сантиметрів. Проте, воно виявилося багатим на скам'янілості, зокрема інших мозазаврів.

Збереження навіть частини голови тварини є захоплюючим, сказав Франклін. "Матеріал черепа, як правило, здавлюється сильніше, особливо в цих тонких шарах", - пояснила вона.

В одній із щелеп усе ще збереглося 12 зубів, в іншій - тільки шість. Зуби близько дюйма завдовжки й округлі, ідеально підходять для дроблення жорстких раковин молюсків. В одній щелепі зародковий зуб залишився нижче лінії ясен. Він міг з'явитися пізніше, щоб заповнити прогалину. Вчені вважають, що, як і акули, мозазаври скидали зуби і замінювали їх протягом усього життя.

Завдяки цим унікальним зубам вони могли співіснувати з іншими великими мозазаврами, які переслідували різні види здобичі, сказала Франклін.

"Ймовірно, на адаптацію вплинула велика кількість головоногих молюсків. Кілька видів могли співіснувати, оскільки вони не використовували одні й ті самі ресурси. Вони [мозазаври] були одними з найбільш швидко еволюціонуючих хижаків того часу. Вони заповнювали ніші, які були залишені іншими великими морськими хижаками - у харчовому ланцюзі були величезні прірви", - пояснила вона.

Новини про стародавніх тварин

До 1938 року, якби ви попросили зоолога назвати деякі з найдавніших риб, відомих науці, ви, ймовірно, почули б про латимерії. Вони вперше з'явилися в ранньому девонському періоді, трохи більше 400 мільйонів років тому.

Чого б цей зоолог вам не сказав, то це того, що ця стародавня риба все ще може бути знайдена в океані сьогодні. Вчені до повторного відкриття латимерії в 1938 році припускали, що латимерія вимерла наприкінці крейдяного періоду, 65-70 мільйонів років тому.

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