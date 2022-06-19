За їхніми даними, насправді ніякого прокляття не існувало.

Дослідники-египтологи розвінчали міф про таємницю прокляття фараона Тутанхамона.

Як пише видання Telegraph, чутка про прокляття була вигадана єгиптологом і журналістом Daily Mail Артуром Вейгаллом, який був ображений тим, що ексклюзивна історія про виявлення гробниці Тутанхамона потрапила до Times.

Британський археолог Говард Картер виявив гробницю єгипетського фараона 4 листопада 1922 року, а в лютому наступного року разом із британським єгиптологом Джорджем Карнарвоном увійшов до похоронної камери Тутанхамона.

Тоді гробниця все ще була ціла і сповнена скарбів, зокрема саркофаг з фараоном.

Протягом шести тижнів після відкриття Карнарвон помер, після чого була серія загадкових смертей людей, які тоді або працювали на розкопках, або відвідували гробницю.

В результаті безліч газет почали писати статті, де припускали, що ці люди стали жертвами стародавнього прокляття.

Тепер, як пише видання, у новому документальному фільмі Channel 4 стверджується, що чутки про прокляття були придумані Артуром Вейгаллом. У день відкриття гробниці Вейгалл почув жарти Карнарвона, який готувався увійти до похоронної камери, що помре протягом шести тижнів, якщо продовжить виявляти таку непошану до фараона.

Коли пророцтво збулося і Карнарвон помер через пневмонію і зараження крові, викликаних укусом комаря, Вейгалл ухопився за шанс отримати новий сенсаційний ракурс відкриття.

Після смерті Карнарвона послідувала ще серія смертей тих, хто був причетний до розкопок. Це все висвітлювалось у світовій пресі, що сприяло створенню міфу про прокляття фараона.

Більшість учених підкреслила, що багато інших людей, які відвідали гробницю або допомогли її виявити, прожили довге та здорове життя.

"Насправді деякі зі смертей могли бути спровоковані бактеріями з гробниці, які вразили людей, які вже страждали на хронічні захворювання легень", - пояснили дослідники.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2020 року у некрополі Саккара, що неподалік від Каїра, виявлені 59 саркофагів із муміями і 28 дерев'яних статуеток давньоєгипетських богів.

Вас також можуть зацікавити новини: