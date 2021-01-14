Наразі сайт представлено англійською мовою, але найближчим часом буде додано французьку, німецьку, іспанську, арабську та китайську мовні версії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба презентував сайт Ukraine.ua про сучасну Україну для іноземців.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулась під час брифінгу.

За словами Кулеби, сайт розповідатиме світові про нашу країну, куди поїхати, про історію, як інвестувати, де ми перебуваємо в питаннях торгівлі та інновацій, де навчатися, які освітні послуги іноземці можуть отримати в Україні.

"Тобто сайт має стати магнітом для звичайного іноземного туриста, бізнесмена, іноземного студента. Все це, щоб привертати до України додаткову увагу і популяризувати нашу країну у світі, зміцнювати її авторитет", - сказав Кулеба.

Він додав, що управління цим сайтом здійснюватиме Український інститут МЗС.

"Держава і надалі розвиватиме свою присутність на домені Ukraine.ua без якихось додаткових розширень. І це сприятиме не лише популяризації України, а й підвищенню авторитету України у світі", - сказав Кулеба.

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За його словами, наразі сайт представлено англійською мовою, але найближчим часом буде додано французьку, німецьку, іспанську, арабську та китайську мовні версії.

"І я хочу привітати всіх, що Україна отримала офіційне вікно в онлайні, через яке на Україну дивитимуться мільйони іноземних громадян", - наголосив очільник МЗС.

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Автор: Леся Лещенко