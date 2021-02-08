Для поширення більшості шкідливих програм для Android кіберзлочинці використовували тему COVID-19.

Україна, спільно з Туреччиною і Росією, опинилася в світових лідерах за кількістю виявлених шкідливих програм для операційної системи Android в четвертому кварталі 2020 року, повідомляють фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту – компанії ESET.

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В цілому, за даними фахівців з кібербезпеки, в кінці 2020 року в усьому світі був зафіксований спад кількості виявлених шкідливих програм для Android.

"Найбільший спад загроз для Android був зафіксований в кінці 2020 року - на 38% в порівнянні з попереднім кварталом. Це сталося в результаті зниження активності прихованих додатків", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними ESET, для поширення більшості шкідливих програм для Android кіберзлочинці використовували тему COVID-19.

Експерти з кібербезпеки прогнозують, що в наступному році зі зростанням цін на Bitcoin існує ймовірність нової хвилі шахрайства з криптовалютою, яке раніше було досить поширеним серед користувачів Android. Крім цього, через витік вихідного коду Cerberus очікується збільшення кількості банківських шкідливих програм. Тому як і раніше важливим для захисту мобільних пристроїв від кіберзагроз залишається завантаження додатків тільки з офіційних магазинів, контроль дозволів і використання надійного рішення з безпеки.

Загрози для МАС

Як повідомляють в компанії ESET, станом на кінець року активність шкідливих програм для операційної системи macOS продовжувала знижуватися, хоча винятком стала категорія троянів, загальний обсяг яких виріс на 78% в порівнянні з попереднім кварталом.

У 2021 році фахівці з кібербезпеки очікують зростання обсягу шкідливого рекламного ПЗ разом зі збільшенням кількості підроблених додатків. Також при відсутності поліпшення процесу перевірки під час завантаження додатків в офіційний магазин Apple буде рости кількість шкідливих програм, замаскованих під легітимні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня фіксується близько 300 тис.нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування.

Компанія ESET - провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена в понад 180 країн світу.

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Автор: УНІАН