У Білорусі тривають протести, а проблеми з інтернетом стали буденним явищем.

Кабінет міністрів встановив процедуру спрощеного оформлення посвідки на проживання громадянам Республіки Білорусь, які є висококваліфікованими фахівцями, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, і звернулися з відповідною заявою.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова "Деякі питання оформлення посвідок на тимчасове проживання громадянам Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, та звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію, та членам їх сімей" ухвалена на засіданні уряду.

Рішення прийнято без обговорення. Постанова набирає чинності з дня опублікування і діє до 31 грудня 2021 року.

Чому білоруські айтішники їдуть в Україну

У Білорусі тривають протести незгодних з результатами президентських виборів, що пройшли 9 серпня, на яких згідно з інформацією ЦВК Білорусі переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко.

Під час протестів в країні фіксуються проблеми з оптичним і мобільним інтернетом.

Лукашенко заявив, що Інтернет в країні нібито відключають з-за кордону. Він запевняє, що це не є ініціативою влади.

У жовтні ЗМІ повідомляли, що білоруська геймдев-компанія Wargaming, яка відома за онлайн-екшенами World of Tanks і World of Warships, перевезла до київського офісу близько 200-300 співробітників. На тлі подій в Білорусі білоруські IT-компанії почали розглядати можливість переселення своїх співробітників в сусідні країни. Так, до Києва переїхали деякі співробітники PandaDoc.

Зеленський доручив спростити видачу посвідок на проживання білоруським "айтішникам".

Віце-прем'єр Михайло Федоров заявив, що Міністерство цифрової трансформації готово створити необхідні умови для комфортного переїзду в Україну білоруських IT-компаній і фахівців у зв'язку з обмеженнями інтернет-зв'язку в Білорусі.

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Автор: Леся Лещенко