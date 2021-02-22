Компанія Facebook почала блокувати повідомлення про користь і необхідність вакцинації від коронавірусу в своїй соціальній мережі. Причиною цьому стала заборона на політичну рекламу і пов'язані з нею алгоритми.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомляється, мова йде про платну рекламу як мінімум в 110 спільнотах.
Зокрема, соцмережа видалила повідомлення про механізми дії вакцини і розташування прищепних пунктів. У Facebook визнали наявність проблеми і заявили, що вже відновили рекламу вакцинації двох спільнот.
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