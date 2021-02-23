Вчені створили найдетальнішу карту чорних дір у Всесвіті.
Про це повідомляє Science Alert.
Білі точки на цьому зображенні - не зірки й не галактики. Кожна з цих білих точок - активна надмасивна чорна діра.
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І кожна з цих чорних дір пожирає матеріал в серці галактики за мільйони світлових років від нас.
Всього з 25000 таких точок астрономи створили найдетальнішу на сьогодні карту чорних дір на низьких радіочастотах. На створення цього досягнення потрібні були роки.
Те, що робить це зображення таким особливим, полягає в тому, що воно охоплює надмалі радіохвилі, виявлені за допомогою Low Frequency ARray (LOFAR) в Європі. Ця інтерферометрична мережа складається з близько 20000 радіоантенн, розташованих в 52 точках Європи.
Наразі LOFAR - єдина мережа радіотелескопів, здатна отримувати зображення з високою роздільною здатністю на частотах нижче 100 мегагерців.
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