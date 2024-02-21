Вперше міжгалактичне "намисто" виявили в 2014 році за допомогою телескопа "Хаббл".

"Намисто" з молодих зоряних скупчень, розташованих на відстані близько 3,8 мільярда світлових років від Землі, могло утворитися після надзвичайно потужного викиду з чорної діри-"монстра".

Видання Independent пише, що міжгалактичне "намисто" з візерунком зірок, що нагадують намистини на нитці, знаходиться в масивному скупченні галактик, відомому як SDSS J1531. У центрі цього гігантського скупчення відбувається злиття двох найбільших галактик, оточених 19 великими скупченнями палаючих зірок-"немовлят".

Зображення цієї небесної "прикраси" були вперше отримані в 2014 році за допомогою космічного телескопа Хаббл компанії Nasa. Тепер астрономи вважають, що воно утворилося в результаті найпотужнішого потоку - еквівалентної енергії, яку виділяє мільярд зірок, подібних Солнцю, що вибухнули разом, - вилетіла з надмасивної чорної діри близько чотирьох мільярдів років тому.

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Цей потік виштовхнув гарячий газ, що оточує SDSS J1531, і утворив гігантську порожнину, схожу на міхур. Доктор Тімоті Девіс зі школи фізики і астрономії Кардіффського університету, сказав: "Подібно міхуру у воді, ця порожнина піднімається крізь гарячий газ. Намистини (зоряні скупчення) утворюються, коли газ стискається перед міхуром, дозволяючи матеріалу охолонути і утворювати зоряні скупчення, розташовані на рівній відстані один від одного".

За словами авторів роботи, опублікованої в журналі Astrophysical Journal, вона також може пролити світло на те, як чорні діри діють в якості "космічних термостатів", що утримують газ в галактичних скупченнях.

"Виверження чорних дір, подібні до того, що допомогло створити суперкластери в SDSS J1531, за прогнозами, відіграють дуже важливу роль у підтримці температури газу в скупченнях галактик. Виявлення настільки чітких свідчень протікання цього процесу дозволяє нам зрозуміти вплив чорних дір-монстрів на навколишнє середовище", - зазначив доктор Девіс.

У рамках дослідження команда проаналізувала дані рентгенівських та оптичних радіотелескопів та реконструювала послідовність космічних подій.

Осасе Оморуй, аспірант, який керував дослідженням в центрі астрофізики - спільній роботі Смітсонівської астрофізичної обсерваторії та обсерваторії Гарвардського коледжу в США, сказав: "Ми вже розглядаємо цю систему, як вона існувала чотири мільярди років тому, незабаром після утворення Землі. У цій системі явно є дуже активна чорна діра, яка неодноразово вивергалася".

Доктор Тімоті Девіс зазначив: "Ця стародавня порожнина, копалина чорної діри, розповідає нам про ключову подію, яка сталася майже на 200 мільйонів років раніше в історії скупчення".

Потік породив радіо- та рентгенівські хвилі, які були зафіксовані рентгенівської обсерваторією "Чандра" і радіотелескопом LOFAR. За даними команди, вчені простежили щільний газ поблизу центру SDSS J1531, виявивши "крила" яскравого рентгенівського випромінювання на краю порожнини.

Доктор Девіс сказав: "У цій системі явно є дуже активна чорна діра, яка неодноразово вивергається і сильно впливає на газ навколо себе. Тут виявили пістолет, що димить, і бачимо його вплив."

За словами дослідників, поки їм вдалося виявити тільки один потік, але зазвичай чорні діри випускають два - в протилежних напрямках. Вчені вважають, що радіо - та рентгенівські сигнали, що спостерігаються далі, можуть бути залишками другого потоку.

Команда заявила, що для підтвердження необхідно провести додаткові спостереження, хоча "докази цього величезного виверження дуже вагомі".

Раніше УНІАН писав, що вчені NASA підійшли до розуміння природи загадкових радіосплесків з далекого космосу.

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