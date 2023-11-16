Викинута на звалище пластикова пляшка може перетворитися на хмару дощу.

Мікропластик вже проник практично в усі середовища на Землі – від глибин моря до найвищих шарів атмосфери. Вчені припускають, що він уже частково впливає навіть на погоду.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Environmental Science & Technology Letters, знаходячись в атмосфері, мікропластик може провокувати утворення хмар і, як наслідок, впливати на погоду в певних регіонах.

Мікропластик — це крихітні фрагменти пластику розміром менше 5 мм, які утворюються при розпаді пластикових виробів, від синтетичного одягу та автомобільних шин до пластикових пляшок. За оцінками, у світовому океану плаває від 50 до 75 трильйонів частинок мікропластику.

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Дослідження Environmental Science & Technology Letters розглядало інший аспект проблеми. У ньому описується, як дослідники з китайського університету Шаньдун зібрали 28 зразків рідини з хмар на вершині гори Тай у східному Китаї, щоб перевірити, як пластик взаємодіє із хмарами.

Вони виявили, що хмари на низькій висоті та більш щільні хмари містять більше мікропластику. Переважно це мікропластик зі звичайних полімерів, включаючи поліетилентерефталат, поліпропілен, поліетилен, полістирол і поліамід. Більшість частинок були крихітними, меншими за 0,1 мм у поперечнику, хоча деякі були більшими — приблизно 1,5 мм.

Чим довше частинки перебували в умовах, схожих на хмару, під впливом ультрафіолетового світла та відфільтрованої води з хмар, тим грубішими вони були, а отже, на їх поверхні було більше ртуті, свинцю та кисню. Дослідники припустили, що це може дозволити їм запустити розвиток хмари.

Використовуючи комп’ютерні моделі, дослідники виявили, що мікропластик, ймовірно, подорожував повітряним потоком із густонаселених внутрішніх районів Китаю, а не з океану чи інших гір.

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